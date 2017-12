FOTO Inițiativă unică a clubului Borussia Dortmund » Ajutor pentru copii grav bolnavi, folosind imagini cu "Zidul Galben"

14:00

Meciuri incinse sunt anuntate in campionatele de top ale Europei, dar si in Romania, caci in Liga 1 se intalnesc FCSB si Viitorul, doua formatii cu mari ambitii si cu capacitatea de a juca la nivel inalt. FCSB este avantajata de statistici, deci are prima sansa la victorie (cota 1,70 la pariuri online): echipa din Capitala are 6 victorii consecutive acasa, in Liga 1. De Viitorul a trecut in 5 randuri, in ultimele 6 meciuri de pe Arena Nationala. ...