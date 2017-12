Franţa - Norvegia este finala Campionatului Mondial de handbal feminin! Nordicele au 2-0 la ”finale mari”

18:20

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII “Mercedes-Benz Clasa X" organizata de THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA. (perioada: 17 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018) 1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Mercedes-Benz Clasa X” (denumita in continuare „Promotia”) este THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING S.A. („Organizatorul”), cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str. Sevastopol nr. 17C, bloc, sc. A, parter, ap. nr. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8882/22.05....