Prințul Charles a aterizat la București. Va participa la funeraliile Regelui Mihai

19:20

Aeroportul din Amsterdam a fost evacuat după ce poliția a împușcat un bărbat înarmat cu un cuțit. Poliția olandeză anunță că incidentul s-a produs pe Aeroportul Schiphol și că situația este sub control, scrie The Independent. Într-un tweet, serviciul de poliție din Marechaussee declară că „situația este sub control", iar suspectul a fost reținut și […]