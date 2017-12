DOCUMENTAR: Revoluţia Română din Decembrie 1989

05:00

Imagini de arhivă care ilustrează momente din viaţa regelui Mihai I, surprinse de fotoreporterii AGERPRES. Regele Mihai I a ieşit la balcon şi a salutat mulţimea venită la Palatul Elisabeta pentru evenimentul 'Porţi Deschise', în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea sa; noiembrie 2014 Foto: (c ) Ilie BUMBAC / Arhiva AGERPRES Regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947) s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, fiind fiul regelui Carol al II-lea (1930-1940) şi al reginei Elena, principesă a Greciei. Mihai I a devenit rege al României la numai şase ani, după decesul regelui Ferdinand (1914-1927), în condiţiile în care prinţul Carol, moştenitor al tronului, renunţase oficial la succesiune. Din cauza vârstei, prerogativele demnităţii regale au fost asumate, în 1927, de o Regenţă (1927-1930), în componenţa căreia intrau unchiul regelui, principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea şi Gheorghe Buzdugan, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie, potrivit site-ului www.familiaregala.ro. Carol al II-lea a revenit însă în ţară în 1930, proclamându-se rege, lui Mihai fiindu-i conferit, la 8 iunie 1930, titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. După zece ani, la 6 septembrie 1940, Carol al II-lea i-a transmis prerogativele regale fiului său, Mihai, care a revenit, astfel, la tron. Regele Mihai I anunţa, la 23 august 1944, în cadrul unei Proclamaţii către ţară, transmisă la radio, ieşirea din alianţa cu puterile Axei şi încetarea războiului cu Naţiunile Unite. În urma presiunilor exercitate de regimul comunist, regele Mihai I a abdicat, la 30 decembrie 1947, şi a părăsit ţara, în ianuarie 1948, împreună cu familia. S-a stabilit în Elveţia. Mihai I a fost căsătorit cu principesa Ana de Bourbon Parma (n. 18 sept. 1923-m. 1 aug. 2016), având cinci fiice: Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria. În zilele de 25-27 aprilie 1992, regele Mihai I a întreprins prima sa vizită cu caracter privat în România, după aproape 45 de ani petrecuţi în exil. Anul 1930 Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), regina-mamă Elena şi patriarhul Miron Cristea, membru al Consiliului de Regenţă. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1933 Mihai, Mare Voievod de Alba-Iulia, pe o navă militară şcoală, la vârsta de 12 ani. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Mihai, Mare Voievod de Alba-Iulia, la inaugurarea unei hale noi pentru montaj, la uzinele I.A.R. din Braşov. (placă fotografică). Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1935 Regele Carol al II-lea (1930-1940), Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai, Gheorghe Tătărescu (premier) şi alţi membri ai guvernului, în vizită oficială la Chişinău. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1936 Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), la o serbare de la Palatul Regal. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1938 Regele Carol al II-lea împreună cu Marele Voievod de Alba Iulia, Mihai, la Ateneul Român, pentru a prezenta condoleanţe familiei poetului şi omului politic Octavian Goga. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1944 Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), în vizită la Regimentul de Gardă călare. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Regele Mihai (1927-1930, 1940-1947), la întâlnire cu presa la Palatul Elisabeta. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), vizitând un şantier pentru tineret. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), vizitând un şantier pentru tineret. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1946 Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947) şi regina-mamă Elena, la festivităţile prilejuite de Sărbătoarea Naţională a României (1866-1947). Data de 10 mai reprezintă ziua în care regele Carol I (1866-1914) a venit în România; 10 mai 1946 Foto: Arhiva istorică AGERPRES. Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947), citind Discursul Tronului, la deschiderea lucrărilor Parlamentului. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1947 Sosirea regelui Mihai I de la Londra, unde a fost prezent la nunta viitoarei regine a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Elisabeta a II-a. Foto: Arhiva istorică AGERPRES Anul 1990 Prima tentativă a regelui Mihai I (1927-1930, 1940-1947) de a reveni în ţară, împreună cu familia. Coloana de maşini care îi transporta spre Curtea de Argeş este întoarsă din drum şi familia regală este obligată să revină în Elveţia. Foto: (c) Mircea HUDEK / Arhiva istorică AGERPRES Anul 1992 Sosirea pe aeroportul Otopeni a regelui Mihai I (1927-1930, 1940-1947), a reginei Ana şi a fiului principesei Elena, Nicolae, într-o vizită prilejuită de Sfintele Sărbători de Paşti. Foto: (c) Paul BUCIUTA / Arhiva istorică AGERPRES Regele Mihai I (1927-1930, 1940-1947) şi regina Ana salută, de la balconul hotelului Continental din Bucureşti, mulţimea adunată care îi aclama. Familia regală a efectuat o vizită cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti. Foto: (c) Mihai ALEXE / Arhiva istorică AGERPRES Anul 2003 Vizita regelui Mihai I al României la Cluj-Napoca; Conferirea titlurilor de Profesor Honoris Causa Extraordinar şi Senator ad Honorem ale Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca. Foto: (c) Sorin LUPSA / Arhiva AGERPRES Anul 2006 Aniversarea a 140 de ani de la fondarea Familiei regale şi a 125 de ani de la Proclamarea Statului european suveran şi independent cu numele de România; lansarea volumului 'Palatul Elisabeta. Centrul regalităţii în România de azi', apărut la Editura Humanitas, autor principele Radu. În imagine (de la stg. la dr.): principele Radu, principesa Margareta, regele Mihai I şi regina Ana. Foto: (c) Lucian TUDOSE / Arhiva AGERPRES Anul 2008 Lansarea volumului 'Nunta de Diamant', scris de principesa moştenitoare Margareta şi de principele Radu, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la căsătoria regelui Mihai şi a reginei Ana. Foto: (c) Viorel LAZARESCU / Arhiva AGERPRES Anul 2011 Regele Mihai I susţine un discurs, cu prilejul aniversării a 90 de ani de viaţă, în cadrul Şedinţei Solemne Comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Foto: (c) Cristian NISTOR / Arhiva AGERPRES Principele Radu, regina Ana, regele Mihai I şi principesa moştenitoare Margareta, la spectacolul de gală organizat în cadrul manifestărilor dedicate 'Jubileului 90' al regelui Mihai I, la Opera Naţională Bucureşti. Foto: (c) Grigore POPESCU / Arhiva AGERPRES Anul 2014 Regele Mihai I a ieşit la balcon şi a salutat mulţimea venită la Palatul Elisabeta pentru evenimentul 'Porţi Deschise', în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea sa; noiembrie 2014 Foto: (c) Autor: Ilie BUMBAC / Arhiva AGERPRES AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; redactor arhivă foto: Mihaela Tufega, editor: Mariana Zbora-Ciurel)