Ministrul Educaţiei: Avem Internet doar în 66% din şcolile din ţară. Investim în digitizare

10:30

Varianta de bilet oferită ieri ne-a adus pe plus. Am deschis weekendul cu un bilet câștigător, pe care și-au facut loc cele 9 sau mai multe cornere consemnate in Sevilla - Levante (13), șansa dubla pe gazde în Monchengladbach - Hamburg (scor 3-1) si golurile, Citește mai departe...