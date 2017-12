Prima TV aniversează 20 de ani. Ce ediţii speciale a pregătit postul FOTO

10:00

Harvey Weinstein a respins, vineri, acuzaţia lansată de regizorul Peter Jackson la adresa lui, referitoare la actriţele Ashley Judd şi Mira Sorvino, pe care le-ar fi împiedicat să obţină roluri în producţia cinematografică „Stăpânul inelelor/ The Lord of the Rings” sau în alte proiecte, informează Reuters.