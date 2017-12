Și artistii sunt în doliu. Gheorghe Gheorghiu a venit din SUA pentru a-l omagia pe Regele Mihai I

14:30

Tânăr prins cu un revolver cu glonț într-un club din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 2.20 intr-un club celebru. Tanarul in varsta de aproximativ 20-21 ani dintr-un oras din Maramuresul Istoric, dar care locuieste in zona Capitalei Belgiei, Bruxelles, a mers la toaletele din club iar acolo a scos pistolul cu care […] Post-ul Tânăr prins cu un revolver cu glonț într-un club din Baia Mare. Băiatul a fost asaltat de poliție apare prima dată în Libertatea.ro.