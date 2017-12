Campionatul Germaniei - Bayern Munchen încheie prima parte a sezonului cu o victorie

19:30

* Mai multe fotografii pe AGERPRES FOTO * Funeraliile Regelui Mihai I al României pot fi urmărite si pe noua platformă VIDEO AGERPRES UPDATE ORA 19.16 Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai, la Catedrala Mănăstirii Curtea de Argeş Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost depus, sâmbătă seară, în Catedrala Mănăstirii Curtea de Argeş, unde va fi oficiată o slujbă religioasă. Sicriul a fost scos din maşina mortuară de militari şi depus în Catedrală. Cântece bisericeşti au răsunat în curtea mănăstirii în tot acest timp. După încheierea slujbei, sicriul va fi purtat într-o procesiune pe jos către Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, unde va avea loc ceremonia religioasă a înhumării. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost adus la Curtea de Argeş cu Trenul Regal. Cortegiul funerar s-a deplasat de la gară către Catedrala Arhiepiscopală şi Regală pe un traseu de aproximativ trei kilometri, care străbate oraşul de la sud la nord. De-a lungul traseului, dar şi în zona Mănăstirii Curtea de Argeş, mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu Regelui Mihai. UPDATE ORA 18.28 Trenul Regal a ajuns în gara din Curtea de Argeş Trenul Regal, în care se află sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai, a ajuns, sâmbătă seară, în gara din municipiul Curtea de Argeş. Sicriul a fost coborât din tren şi purtat pe umeri de militarii din Regimentul 30 Gardă până la maşina mortuară, care era parcată în faţa gării. Mii de oameni au venit să-şi ia rămas-bun de la Rege. Mulţimea a aplaudat, a scandat numele fostului suveran şi a aprins luminile telefoanelor mobile. O companie de vânători de munte a prezentat onorul în momentul în care sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost scos din gară. În acordurile muzicii militare, cortegiul funerar a pornit către Mănăstirea Curtea de Argeş, unde va avea loc slujba de înmormântare. Cortegiul funerar se va deplasa de la gară către Catedrala Arhiepiscopală şi Regală pe un traseu de aproximativ trei kilometri, care străbate oraşul de la sud la nord. De-a lungul traseului, dar şi în zona Mănăstirii Curtea de Argeş, se află mii de oameni veniţi să-i aducă un ultim omagiu Regelui Mihai. Slujba de îngropare a Regelui va avea loc în Catedrala Mănăstirii Curtea de Argeş. Ulterior, sicriul va fi purtat într-o procesiune pe jos către Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, unde va avea loc ceremonia religioasă a înhumării. UPDATE ORA 17.54 Iohannis, impresionat de mulţimea care s-a alăturat cortegiului funerar: O autentică expresie a iubirii faţă de Rege UPDATE ORA 17.41 Mii de oameni au întâmpinat, la Piteşti, Trenul Regal Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Câteva mii de oameni, de toate vârstele, printre care şi foarte mulţi copii, au întâmpinat sâmbătă după-amiază, la Piteşti, Trenul Regal care transportă sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I către Necropola Regală de la Curtea de Argeş, unde va fi înmormântat. Sosirea sa a fost precedată de intonarea Imnului Regal în megafoanele gării. Trenul nu a oprit, dar a încetinit când a ajuns în gară. Oamenii au venit pe peron cu flori, steaguri tricolore, unele dintre ele cu însemnele monarhice. Mulţimea a întâmpinat trenul cu flori, candele şi cu lumânări aprinse. Mulţi au aruncat florile în faţa Trenului Regal. Oamenii au aplaudat şi au scandat numele fostului suveran al României. Cei mai mulţi au aprins luminile telefoanelor. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO În tot timpul cât a trecut prin gara Piteşti, sirena trenului a sunat continuu. Membrii Familiei Regale, aflaţi în tren la căpătâiul Regelui, au salutat mulţimea adunată pe peron. UPDATE ORA 15.14 Trenul Regal a pornit spre Curtea de Argeş Trenul Regal în care se află sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I a pornit sâmbătă din Gara Băneasa spre Curtea de Argeş. În tren se află Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, şi membri ai Familiei Regale a României. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Cortegiul funebru a parcurs traseul Piaţa Unirii - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Piaţa Charles de Gaulle - Arcul de Triumf - Bd. Kiseleff - Gara Băneasa. La Gară, militarii Brigăzii 30 Gardă au preluat sicriul şi crucea şi au parcurs drumul prin interiorul gării până pe peron, unde Jandarmeria Română în uniformele de ceremonie a dat onorul şi a intonat marşuri funebre până la introducerea sicriului în vagonul mortuar. Trenul Regal va circula cu viteză redusă în localităţile Chitila, Titu, Piteşti. Cortegiul funerar se va deplasa de la gară la Catedrala Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş. Slujba de îngropare a Regelui Mihai I va avea loc în Catedrala Mânăstirii Curtea de Argeş. La ora 18,20, sicriul va fi purtat într-o procesiune pe jos către Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală. La ora 18,40 va avea loc ceremonia religioasă a îngropării în Noua Catedrală Arhiespiscopală şi Regală. UPDATE ORA 15.10 Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I, la Gara Băneasa Cortegiul cu sicriul trupului neînsufleţit al Regelui Mihai I a ajuns la Gara Regală Băneasa, escortat de jandarmi din cadrul Detaşamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO La Gară, militarii Brigăzii 30 Gardă au preluat sicriul şi crucea şi au parcurs drumul prin interiorul gării până pe peron, unde Jandarmeria Română în uniformele de ceremonie a dat onorul şi a intonat marşuri funebre până la introducerea sicriului în vagonul mortuar. Mii de oameni au aşteptat la Gara Băneasa sicriul fostului suveran. UPDATE ORA 14.52 Jandarmi călare însoţesc cortegiul funerar de la Arcul de Triumf la Gara Băneasa Cortegiul funerar al Regelui Mihai, care se îndreaptă către Gara Regală Băneasa, a fost preluat de la Arcul de Triumf de trupe ale jandarmeriei călare. 16 cai din cadrul Detaşamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei, care păstrează în gena lor sângele nobil al unor rase apreciate - Nonius şi Calul Românesc de Sport, însoţesc sicriul Regelui Mihai I, pe traseul Arcul de Triumf - Gara Regală Băneasa, unde se va desfăşura un ceremonial militar cu participarea Gărzii de Onoare şi a Muzicii Militare Reprezentative a Jandarmeriei Române. Foto:(c) VLAD STAVRICA / AGERPRES FOTO Cortegiul funerar se deplasează pe traseul Piaţa Unirii - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Piaţa Charles de Gaulle - Arcul de Triumf - Bd. Kiseleff - Gara Băneasa. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Mii de oameni s-au aflat în stradă la trecerea cortegiului funerar, pe tot traseul, pentru a aduce un ultim omagiu fostului suveran. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Ei au aplaudat şi au scandat numele Regelui Mihai şi au aruncat cu flori la trecerea sicriului cu trupul fostului suveran. UPDATE ORA 15.03 Patriarhul Daniel: Regele Mihai rămâne permanent un simbol al suferinţei şi al speranţei poporului român UPDATE ORA 14.14 Patriarhul Daniel, la slujba de înmormântare a fostului suveran: Regele Mihai a fost toată viaţa sa un om profund credincios Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, care a oficiat sâmbătă slujba de înmormântare a Regelui Mihai de la Catedrala Patriarhală, împreună cu un sobor arhieresc format din opt mitropoliţi, preoţi şi diaconi, a afirmat, în cuvântul rostit la ceremonie, că fostul suveran a fost toată viaţa sa un om profund credincios. "Regele Mihai al României a fost toată viaţa sa un om profund credincios. Credinţa sa nu era una formală, ci una existenţială şi practică. Regele l-a simţit pe Dumnezeu prezent şi lucrător în viaţa sa mai ales în momentele grele ale vieţii sale. Credinţa în Dumnezeu era pentru el lumină şi ajutor pentru viaţă", a spus patriarhul Daniel. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Alături de patriarh au slujit mitropolitul Nifon, arhiepiscop al Târgoviştei, ÎPS Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului, ÎPS Ioan, mitropolit al Banatului, ÎPS Irineu, mitropolitul Olteniei, ÎPS Laurenţiu Streza, mitropolitul Ardealului, ÎPS Petru, mitropolitul Basarabiei, şi ÎPS Iosif al Europei Occidentale. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a sosit la Catedrala Patriarhală la ora 12,20, unde în urmă cu 77 de ani, în dimineaţa zilei de 6 septembrie 1940, acesta era încoronat cu Coroana de Oţel a Regelui Carol I şi uns cu Sfântul şi Marele Mir în faţa Patriarhului Nicodim. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO După slujbă, Familiile Regale străine, demnitarii străini şi români au ieşit din Catedrală, aşteptând sicriul. Ulterior, cortegiul funebru a parcurs traseul până la clopotniţă pe jos, unde aşteptau maşinile funerare. În prima maşină a fost introdusă Coroana de Oţel, iar în cea de-a doua sicriul Regelui Mihai, acoperit cu stindardul regal, şi crucea. Clopotele au bătut minute în şir, până când cortegiul a coborât Dealul Mitropoliei. Cortegiul funerar se îndreaptă spre Gara Regală Băneasa pe traseul Piaţa Unirii - Piaţa Universităţii - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Piaţa Charles de Gaulle - Arcul de Triumf - Bd. Kiseleff - Gara Băneasa. La slujba de la Catedrala Patriarhală au fost prezenţi, alături de Familia Regală a României, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, reprezentanţi ai Comisiei Europene, Georgiei, Macedoniei, Marii Britanii, Turciei şi Sfântului Scaun. De asemenea, la slujbă au fost prezenţi reprezentanţi ai Familiilor Regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franţa, Prusia, Italia şi Portugalia. Au participat la slujbă membri ai Familiilor Imperiale din Rusia, Austria şi Germania, Familia Mare Ducală de Baden, Familia Regală de Wurttemberg şi Familia Princiară de Ligne. UPDATE ORA 12.47 Slujba de înmormântare a Regelui Mihai a început la Catedrala Patriarhală; patriarhul oficiază împreună cu 8 mitropoliţi Slujba de înmormântare a Regelui Mihai de la Catedrala Patriarhală a început sâmbătă la prânz, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, oficiind împreună cu 8 mitropoliţi. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a sosit la Catedrala Patriarhală la ora 12,20, unde în urmă cu 77 de ani, în dimineaţa zilei de 6 septembrie 1940, acesta era încoronat cu Coroana de Oţel a Regelui Carol I şi uns cu Sfântul şi Marele Mir în faţa Patriarhului Nicodim. Când cortegiul s-a apropiat de Clopotniţa Catedralei, clopotele au bătut mai bine de 15 minute. Cortegiul funerar s-a oprit în piaţeta din faţa Clopotniţei, iar cei opt militari au coborât sicriul de pe afetul de tun şi l-au dus în Catedrală. UPDATE ORA 12.30 Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai, adus la Catedrala Patriarhală pentru slujba de înmormântare Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I a fost adus, sâmbătă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, unde va avea loc slujba de înmormântare a fostului suveran. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 11.23 Sicriul cu trupul Regelui Mihai, urcat pe un afet de tun; cortegiul a plecat spre Catedrala Patriarhală Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I a fost urcat, sâmbătă, pe un afet de tun tras de un vehicul militar operaţional, cortegiul funerar deplasându-se din Piaţa Palatului Regal spre Catedrala Patriarhală, unde va avea loc slujba de înmormântare a fostului suveran. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO După un scurt serviciu religios privat oficiat, sâmbătă dimineaţă, în Sala Tronului de la Palatul Regal, şi o ceremonie religioasă şi militară în Piaţa Palatului Regal, sicriul a fost mutat de pe catafalcul din Piaţa Palatului Regal de opt militari din Brigada 30 Gardă pe un afet de tun, în timp ce Muzica Militară intona marşuri funebre. În momentul în care a fost dat jos de pe catafalc, mulţimea adunată în Piaţa Palatului Regal a început să aplaude, scandând numele Regelui şi lozinci precum ''Monarhia salvează România'' şi ''Jos comunismul''. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Ulterior, un sobor de preoţi s-a grupat în faţa afetului de tun, formându-se un cortegiu funerar, la care iau parte câteva mii de români, alături de Familia Regală a României. Simultan cu purtarea sicriului către afet, Muzica Militară urmată de trei detaşamente ale MApN - 58 de militari de la Forţele Terestre, 58 de militari de la Forţele Aeriene şi 58 de militari de la Forţele Navale - s-a aşezat în formaţie pentru a onora plecarea pe ultimul drum a ultimului mareşal al Armatei Române, comandant suprem al Armatei Regale în Al Doilea Război Mondial. ORA 10.58 Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai, aşezat în Piaţa Palatului Regal, pentru o ceremonie religioasă şi militară Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost aşezat pe un catafalc în Piaţa Palatului Regal, sâmbătă, pentru o scurtă ceremonie religioasă şi militară, la care participă şi preşedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Mihai Tudose, preşedinţii Camerelor Parlamentului şi membri ai unor familii regale străine. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Această ceremonie publică - la care sunt prezente câteva mii de persoane - se desfăşoară după un scurt serviciu religios privat care a fost oficiat, sâmbătă dimineaţă, în Sala Tronului de la Palatul Regal. Înainte de slujba religioasă, membri ai Casei Majestăţii Sale şi ai Consiliului Regal au asigurat, pe rând, garda la catafalcul fostului suveran. Alături de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi principele Radu, la ceremoniile dedicate Regelui Mihai participă şi principesa Elena, Alexander Nixon, Irina Walker, principesa Sofia, principesa Maria şi Nicolae Medforth-Mills, nepotul fostului suveran. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO La funeralii sunt reprezentate familiile regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franţa, Prusia, Italia şi Portugalia, dar şi familiile imperiale din Rusia, Austria şi Germania, Familia Mare Ducală de Baden, Familia Regală de Wurttemberg şi Familia Princiară de Ligne. Printre aceştia se numără Regele Carl Gustaf al Suediei, Regina Silvia a Suediei, Marele Duce de Luxemburg, Regele Juan Carlos al Spaniei, Regina Sofia a Spaniei şi Prinţul Charles al Marii Britanii. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Printre oficialităţile prezente în Piaţa Palatului Regal se numără preşedintele Klaus Iohannis împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, membri ai Guvernului - ministrul Apărării, Mihai Fifor, şi ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, reprezentanţi ai corpului diplomatic, printre care şi ambasadorul SUA, Hans Klemm. La ceremonii participă şi fostul preşedinte Emil Constantinescu, fostul premier Dacian Cioloş, preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi Avocatul Poporului, Victor Ciorbea. La Palatul Regal, au venit sâmbătă dimineaţă mii de oameni, tineri şi vârstnici. Îmbrăcaţi în haine cernite şi ţinând în mâini buchete de flori şi steguleţe cu tricolorul şi stema regală, oamenii vor să-şi ia rămas-bun de la fostul suveran şi să îl conducă pe ultimul drum. Foto: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Puţin înainte de ora 11,00, sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai I a fost scos din Palatul Regal, fiind purtat de opt militari, urmaţi de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi de principele Radu. În tot acest timp, au fost interpretate marşuri funebre şi au început să bată clopotele de la bisericile din împrejurimi. După ce sicriul a fost urcat pe un catafalc amplasat în Piaţa Palatului Regal, mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de preoţi, au oficiat un serviciu religios în memoria fostului suveran. După ceremonia religioasă şi militară din Piaţa Palatului Regal, la ora 11,10, sicriul va fi urcat pe un afet de tun şi se va forma un cortegiu funerar, la care vor lua parte şi Familia Regală, militari români şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române. Procesiunea se va face pe jos, iar afetul de tun va fi tras, în semn de omagiu, de un vehicul militar operaţional. Cortegiul funerar se va deplasa pe traseul Piaţa Palatului Regal - Calea Victoriei - Splaiul Independenţei - Piaţa Unirii - intrarea pe Dealul Mitropoliei. Între orele 12,50 - 14,00, la Catedrala Patriarhală, va avea loc slujba de înmormântare. Ulterior, cortegiul funebru se va deplasa la Gara Regală Băneasa, de unde sicriul cu corpul neînsufleţit al Regelui Mihai va fi transportat cu Trenul Regal de la Bucureşti la Curtea de Argeş, unde fostul suveran va fi înmormântat lângă Regina Ana. 