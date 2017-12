Şosea blocată în estul Londrei într-o operaţiune a poliţiei; un bărbat arestat pentru posesie de arme de foc

18:00

Titi Aur va reveni din 2018 în campionatul naţional de raliuri, alături de Silviu Moraru, copilotul său din 2003 de la World Rally Championship, alături de care a câştigat în 2001 şi 2002 ediţiile CNR, informează un comunicat remis marţi AGERPRES.Echipa se va numi Cotnari Rally Team, iar revenirea în CNR o vor face cu o Skoda Fabia R5, pe care o aduc zilele acestea din Cehia, direct de la producător. Titi Aur şi Silviu Moraru au susţinerea sponsorului principal Cotnari, alături de Vodafone, Skoda şi Omniasig.Conform sursei, pentru anul viitor, cei doi şi-au propus să facă spectacol la probele speciale şi atragerea tinerilor din faţa calculatoarelor pe traseele competiţiilor din campionat.''Multe dintre acţiunile mele şi mă refer aici inclusiv la campaniile în care mă implic sau mesajele pe care le transmit, sunt adresate tinerilor. De la realitatea străzii, că pentru categoria de vârstă 18-24 ani accidentele rutiere sunt cauza numărul 1 de deces, iar la Academie vom continua să derulăm campanii cât să-i ajutăm pe tinerii şoferi să conştientizeze şi să înveţe să conducă în siguranţă, până la faptul că am răspuns prezent oricărei iniţiative care are ca scop reducerea numărului de victime pe străzile din România. În plus, primesc nenumărate mesaje de la tineri care vor să înveţe să piloteze o maşină. Pentru ei vreau să revin în Campionat şi, chiar dacă este vorba despre o generaţie care n-a ajuns pe dealuri la curse, îmi doresc să împărtăşesc cu ei din experienţa pe care am acumulat-o în raliuri. Motiv pentru care le vom pregăti o surpriză... Dorinţa mea cea mai mare şi practic provocarea la care răspund astăzi prezent este de a lua tinerii din faţa calculatoarelor, cu noi, la competiţiile care ne aşteaptă începând din 2018!'', a spus Titi Aur.Şi lui Silviu Moraru revenirea în CNR i se pare o provocare.''Pentru mine, revenirea în Campionatul Naţional de Raliuri (CNR), după 15 ani de pauză, este o provocare. Mă simt în formă şi deja am intrat în programul de pregătire fizică pentru 2018. Îmi doresc ca prestaţia noastră să fie la un nivel ridicat, atât pentru că îmi stă în fire, cât si pentru a fi un exemplu pentru toţi cei care, de-a lungul anilor, au fost instruiţi la Academia 'Titi Aur'. Am convingerea că vom obţine rezultate bune, pentru că scopul nostru nu este să facem act de prezenţă. Ştiu că va fi greu, pentru că în ultimii ani nivelul CNR a tot crescut, însă am încredere că vom reuşi să ne 'setăm' ritmul, astfel încât să putem ocupa un loc pe podium în clasamentul general de la sfârşitul lui 2018'', a afirmat Moraru.Titi Aur a câştigat 51 de raliuri. De 8 ori a cucerit titlul de campiona al României în 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006. A fost primul pilot român care a participat la World Rally Championship în 2003, fiind un adept al derapajelor şi un fan al aderenţei scăzute.Silviu Morariu a câştigat 28 de raliuri , are 20 de ani de experienţă în CNR, atât ca pilot, cât şi ca navigator, şi deţine două titluri de campion naţional, în 2001 şi 2002) şi titlul de vicecampion în 1994. A participat în Campionatul Mondial de Raliuri în 2003, alături de Titi Aur. AGERPRES/(AS-autor: Adrian Drăguţ, editor: Teodora Oprea, editor online: Irina Giurgiu)