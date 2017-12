Transferuri de marcă » Liderul din "B" a luat doi jucători din Liga 1

19:20

Acum, la Craiova, are loc un turneu de Old Boys. La competiția care a început la ora 15:00 în Sala Polivalentă participă Steaua, Dinamo, FC Argeș, Poli Timișoara, Craiova Maxima, Rapid, Jiul și Naționala Artiștilor. Cele 8 echipe sunt împărțite în două grupe, iar după grupe se joacă în sistem eliminator. Fiecare meci are două reprize de 6 minute.update 19:16A început finala mare! Se vor juca două reprize de câte opt minute. ...