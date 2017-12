Cancelarul Sebastian Kurz doreşte dezvoltarea legăturilor dintre Austria şi Israel

20:50

Cântecul "All I Want For Christmas Is You", interpretat de Mariah Carey, a reuşit să pătrundă în decembrie 2017 pentru prima dată între primele zece poziţii ale topului american Billboard 100, informează contactmusic.com.Acest cântec de Crăciun a fost lansat în urmă cu 23 de ani, în 1994, şi, deşi a fost difuzat de radiourile din lumea întreagă şi a fost difuzat de peste 217 milioane de ori pe plan mondial pe platforma de streaming Spotify, nu a ajuns niciodată pe primul loc în topurile din Statele Unite şi Marea Britanie.În această săptămână, cântecul interpretat de celebra artistă americană a ajuns pe locul al nouălea în Billboard 100, pătrunzând astfel pentru prima dată între primele 10 poziţii ale topului american.Mariah Carey, în vârstă de 49 de ani, s-a declarat extrem de bucuroasă de performanţa piesei sale şi a spus că aceasta reprezintă cel mai frumos cadou de Crăciun pe care ar fi putut să şi-l dorească vreodată.Mariah Carey, care a compus şi a produs acest single în colaborare cu Walter Afanasieff, a făcut următoarea declaraţie pentru jurnaliştii revistei Billboard: "Este un cadou de Crăciun minunat! În calitate de compozitoare a piesei, mă simt deosebit de onorată că acest cântec a ajuns în topul 10 din Billboard 100 pentru prima dată!"."Sincer, nu credeam că vom ajunge să vorbim despre aşa ceva, însă sunt recunoscătoare tuturor acelora care au adoptat acest cântec ca o parte a tradiţiilor lor de sărbători", a adăugat vedeta americană.Săptămâna trecută, cântecul "All I Want For Christmas Is You" a ajuns pe locul al doilea în topul din Marea Britanie (Official UK Chart).Luni, reprezentanţii Spotify au anunţat că acelaşi single este cel mai difuzat cântec de Crăciun pe această platformă de streaming.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu)