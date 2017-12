Lansat în urmă cu 23 ani, "All I Want For Christmas" a fost difuzat la radio de peste 217 milioane de ori, dar abia acum a intrat în topul celor mai bune piese din lume. Mariah Carey: "Este cel mai frumos cadou"

Cântecul "All I Want For Christmas Is You", interpretat de Mariah Carey, a reuşit să pătrundă în decembrie 2017 pentru prima dată între primele zece poziţii ale topului american Billboard 100, informează contactmusic.com.

