Sunt tineri, frumoși și au pe mână afaceri de miliarde de euro. Sunt români

Atunci senatorul Nicolaescu reitera și rectifica o mai veche declarație a sa, potrivit căreia, va spune adevărul despre mitingul din decembrie 1989 din București care a declanșat suita de evenimente ce a dus la căderea dictatorului Ceaușescu. În 2004 Nicolaescu își corecta vechea declarație că va spune adevărul abia după 5 ani, afirmând că nu îl va spune niciodată, luându-l cu sine în mormânt.Ultimul miting al lui Ceaușescu în timpul căruia s-a instalat panica în rândul mulțimii ca urmare a exploziei unei petarde. Sergiu Nicolaescu ar fi declarat că nu a fost o petardă, ci un zgomot al camerelor de amplificare care semăna cu explozia unei petarde. Răposatul regizor lasă lucrurile în suspensie, afirmând că nu va dezvălui adevărul, ci acesta va fi aflat, cândva, târziu, după moartea lui. Regizorul Sergiu Nicolaescu, cel ce a regizat numeroase filme de război și acțiune rămâne un personaj controversat, mai ales că a fost implicat direct în evenimentele din decembrie 1989. Nici moartea sa nu a fost lipsită de controverse. „Azi-noapte (dimineata?!), pe la 2.00, am coborit in garaj scotocind in arhiva video. Am gasit filmarea din 20 ianuarie 2004 a unei emisiuni cu Sergiu Nicolaescu. Imi aminteam secventa de mai jos, stiam sigur ca imi spusese despre acel moment, al bruiajului de la ultimul miting al lui Ceausescu. Urmariti-i mimica lui Nicolaescu! Eu am vizionat in noapte toata emisiunea, poate, cindva, o voi posta integral. Secventa de mai jos o public insa in contextul marilor dezvaluiri pe care le anunta Parchetul despre evenimentele din Decembrie ‘89: nu e nimic nou, bai, baieti, nimic nou… Doar noi, toti, am mai imbatrinit, am mai albit”, comentează Turcescu.