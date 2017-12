Zodiile feminine care își găsesc bărbatul potrivit de Revelion

16:40

Marți, 19 decembrie, de la 22.00, în cadrul maratonului filmelor de Crăciun, la Happy Channel se dă starul celei mai acerbe lupte. Începe ”Bătălia beculețelor” („Battle of the bulbs”), o comedie spumoasă de Crăciun. Bob Wallace face tot posibilul ca în fiecare an, de Crăciun, să aibă cea mai strălucitoare casă din cartierul său. Însă, de această dată, realizează că noul său vecin are casa mult mai frumos aranjată de Crăciun. Cei doi intră într-o competiție aprigă pentru titlul “Cea mai decorată...