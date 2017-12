Cîţu: Dragnea trebuie să răspundă dacă e iniţiatorul modificărilor legilor Justiţiei şi care e poziţia sa faţă de acestea

09:20

IANUARIE2. - Un cutremur cu magnitudinea 6 grade pe scara Richter s-a produs în sud-estul Fiji, în Pacificul de Sud, la o adâncime de 549 de km, fără a fi emisă alertă de tsunami.4. - Un cutremur cu magnitudinea 7,2 a avut loc în largul insulelor Fiji, la o adâncime de 15 km.6. - Un seism cu magnitudinea 5,3 s-a produs în provincia Fars din sudul Iranului, patru muncitori afgani fiind ucişi. Epicentrul seismului a fost localizat la 53 de km sud-vest de oraşul Jahrom.- O puternică furtună de zăpadă a lovit regiunea Balcanilor, provocând haos în trafic şi întreruperea alimentării cu curent electric şi ameninţând vieţile migranţilor şi persoanelor din zone izolate.7. - Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a avut loc în provincia indoneziană East Nusa Tenggara. Epicentrul seismului a fost localizat la 48 kilometri nord-vest de Sumba Timur, la o adâncime de 77 de kilometri.- Continentul european s-a confruntat cu un front atmosferic deosebit de rece, care a adus temperaturi polare ce au cauzat moartea a 17 persoane, în Polonia şi Italia.8. - Un cutremur de 5,9 de grade s-a produs în nord-estul statului Papua Noua Guinee, fără ca autorităţile să fi informat despre victime, pagube materiale, ori să fie declarată alertă de tsunami. Cu epicentrul situat la o adâncime de 66 de kilometri, seismul s-a produs la o distanţă de 58 de kilometri de ţărmul Finschhafen.10. - Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe Richter s-a produs în Marea Celebes, între sudul Filipinelor şi în nordul Indoneziei, fără să fie declanşată alerta de tsunami.18. - Patru cutremure cu magnitudine de peste 5 grade s-au produs în Italia, fiind resimţite şi la Roma: primul a avut 5,3 grade; al doilea a fost evaluat la 5,7 grade; al treilea, evaluat la 5,5 grade, iar al patrulea a avut magnitudinea de 5,1. 19. - O avalanşă produsă în Italia, în regiunea Abruzzes, în apropiere de Farindola, a lovit hotelul în care se aflau aproximativ 30 de persoane, în vacanţă la schi. 23 de persoane au murit şi 6 au fost date dispărute. Impactul a deplasat clădirea cu circa 10 metri.20. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 s-a produs în apropiere de Insulele Solomon din Oceanul Pacific, la 71 de kilometri vest de localitatea Kirakira, la o adâncime de 34 de kilometri. Nu au fost înregistrate daune şi nu a fost emisă vreo alertă de tsunami.22. - Un cutremur cu magnitudinea 8 s-a produs la 47 de kilometri vest de Arawa, insula Bougainville, din Papua Noua Guinee.23. - Furtunile violente şi ploile torenţiale care s-au abătut asupra regiunilor din sud-estul Statelor Unite au provocat moartea a cel puţin 18 persoane în statele Georgia şi Mississippi.26. - Un cutremur de 5,1 grade pe Richter s-a produs în nord-estul Japoniei. Cutremurul s-a produs la circa 30 de kilometri adâncime cu epicentru în mare, la 60 de kilometri distanţă de localitatea Kuji, din prefectura Iwate.30. - Cel puţin şapte persoane au murit în urma avalanşelor înregistrate în regiunile muntoase din Tadjikistan.FEBRUARIE4. - Cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 12 au fost rănite, în urma producerii unei avalanşe care a lovit un sat din provincia Badakhshan, din nordul Afganistanului.8. - Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs în apropierea coastei de sud-vest a Pakistanului. Cutremurul a avut epicentrul la 23 kilometri de oraşul Pasni, la o adâncime de 10 kilometri.9. - Douăsprezece persoane au murit în urma a trei alunecări de teren, provocate de ploi torenţiale care au distrus mai multe locuinţe din trei sate din districtul Kintamani din Bali, situate pe versanţii vulcanului Mount Batur.10. - Un seism cu magnitudinea 6,7 grade pe scara Richter s-a produs în sudul Arhipelagului Filipine, fiind înregistraţi 6 morţi şi peste 100 de răniţi.- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs în provincia Khyber Pakhtunkhwa, din nord-vestul Pakistanului, la o adâncime de 84 de kilometri. Epicentrul acestuia a fost determinat în Munţii Hindu Kush din Afganistan.13. - O avalanşă care s-a produs în afara pistei în staţiunea franceză de schi Tignes, din Alpii francezi, s-a soldat cu moartea a cel puţin patru persoane, în cel mai grav accident de la începerea sezonului. Nouă persoane au fost luate de această avalanşă lungă de 400 de metri care s-a produs la început de sezon şi în plină vacanţă a copiilor.14. - Furtuni puternice şi tornade au lovit zona metropolitană Houston din statul Texas, SUA, soldându-se cu un mort, mai mulţi răniţi şi locuinţe distruse.18. - Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter s-a înregistrat în trei regiuni din nordul Chile, fără a determina o alertă de tsunami.20. - O furtună de zăpadă care s-a abătut asupra provinciilor Faryab şi Badakhshan, din nordul Afganistanului, a provocat moartea unui număr de 30 de persoane şi aproximativ 20.000 de vite.23. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs la 98 de kilometri nord-nord-vest de localitatea Lae, din Papua Noua Guinee, la o adâncime de 114,47 de kilometri.- Marea Britanie, inclusiv capitala Londra, a fost lovită de o furtună violentă care a provocat anulări de zboruri şi perturbări pe liniile de cale ferată.24. - Un cutremur cu o magnitudine de 6,6 grade s-a produs la sud de Insulele Fiji, la o adâncime de 417 km.28. - Un cutremur cu o magnitudine de 5,6 grade s-a produs în nord-estul Japoniei, în largul coastelor prefecturii Fukushima, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri, fără a fi emisă alertă de tsunami.MARTIE1. - Şase persoane au murit şi peste 20 au fost rănite, după ce o furtună a lovit provincia Jiangsu, din estul Chinei. Rafale de vânt puternice au măturat oraşele Wuxi şi Yancheng, cu viteze de până la 110 kilometri pe oră, rupând acoperişuri, panouri publicitare şi afectând instalaţiile electrice.2. - Cel puţin trei persoane au murit şi altele au fost rănite într-o avalanşă produsă într-o zonă aflată în afara pârtiei la Courmayeur, în nord-vestul Italiei.- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade s-a produs în provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Cutremurul a fost urmat de replici cu magnitudini de 4,2 şi 4,4 grade.5. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter s-a produs în insula Mindanao, în sudul Filipinelor, la 8 kilometri nord-est de localitatea Surigao, la o adâncime de 19 kilometri. Cel puţin o persoană a murit, 25 au fost rănite şi mai multe clădiri s-au prăbuşit.6. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 pe Richter s-a produs în insula Noua Britanie, în nord-estul arhipelagului Papua Noua Guinee, fără să fie declarată alerta de tsunami sau existenţa unor victime sau pagube.- Cel puţin 186 de persoane au fost afectate şi 31 de case au suferit pagube din cauza rafalelor puternice de vânt care s-au abătut asupra Guatemalei.14. - Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs în vestul Indoneziei, în provincia Aceh, la o adâncime de 10 km sub fundul mării.15. - Trei schiori au murit într-o avalanşă care s-a produs în Tirolul austriac. Victimele făceau parte dintr-un grup de opt schiori care practicau acest sport în afara pârtiei, într-o zonă considerată periculoasă din gheţarul Tux, în apropiere de Innsbruck.16. - Vulcanul Etna a erupt în Sicilia, sudul Italiei. Circa zece turişti şi jurnalişti au fost răniţi uşor de o ploaie de lavă şi de vapori.17. - Doi schiori şi un snowboarder au murit, după ce au fost surprinşi de avalanşe în Tirolul austriac.22. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade a avut loc în insula Bali, fiind resimţit puternic în capitala Denpasar.29. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade s-a produs în apropiere de arhipelagul Komandor din Orientul Îndepărtat Rus, la o adâncime de 33 kilometri, în apropierea zonei de coastă, în Marea Bering. În urma cutremurului, nu a fost emisă o avertizare de tsunami.APRILIE1. - O alunecare de teren de mari proporţii s-a produs în sudul Columbiei. 290 de persoane şi-au pierdut viaţa, printre care 43 de copii, 202 au fost rănite şi 220 au fost date dispărute. Dezastrul s-a produs în timpul nopţii, în urma ploilor din munţii Anzi, inclusiv în Peru şi Ecuador, care au generat viituri pe trei râuri în amonte de Mocoa, capitala departamentului columbian Putumayo. Oraşul cu 40.000 de locuitori a rămas fără curent electric şi fără apă.2. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a înregistrat în zona occidentală a statului Panama, la frontiera cu Costa Rica, fără să provoace victime sau pagube materiale.3. - Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a înregistrat în Botswana, la 242 km nord-vest de capitala Gaborone, la o adâncime de 35 km.4. - Un seism cu magnitudinea de 5,4 grade s-a produs în zona insulei Luzon, cea mai mare din Filipine, la o adâncime de 3 kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 7 kilometri nord-vest de Tingloy, în provincia Batangas, la sud de Manila. Undele au fost resimţite la Manila şi în localităţile apropiate, Mandaluyong şi Quezon, dar şi în provinciile Bulacan şi Quezon.5. - Un cutremur cu magnitudinea 6,1, s-a produs în nord-estul Iranului, la o adâncime de 33 km şi a avut epicentrul la 76 km sud-est de oraşul Mashhad. Cutremurul s-a soldat cu moartea unei persoane şi mai multe rănite.- Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în Botswana. Cutremurul a avut epicentrul la 255 nord de capitala Gaborone şi s-a produs la mică adâncime, la numai 10 km.8. - Trei seisme s-au produs în Filipine. Primul, cu magnitudinea de 5,5 grade, s-a produs în apropierea unui complex balnear din apropiere de Manila; al doilea, cu magnitudinea de 5,9 s-a produs în insula Luzon, la 17 kilometri vest de localitatea Batangas, la o adâncime de 40 de kilometri; al treilea, cu magnitudine de 5,7 grade, s-a produs în aceeaşi zonă, la o adâncime de 42 de kilometri.10. - Un cutremur de 6,1 grade s-a produs în ocean, în largul sud-estului Filipinelor.12. - Un cutremur de 6 grade s-a produs în sudul Filipinelor, la 6 kilometri est de localitatea Wao, în provincia Mindanao's Lanao del Sur, la o adâncime de 1 kilometru.14. - Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a fost înregistrat în zona maritimă din nord-estul Taiwanului, la o adâncime de aproximativ 177 de kilometri.15. - Cel puţin 35 persoane au murit şi opt au fost date dispărute, în urma unor inundaţii provocate de ploi diluviene în nord-vestul Iranului. Principalele zone afectate au fost Ajabshir şi Azarshahr, situate în provincia Azerbaidjanul de Est.17. - Opt persoane au fost date dispărute, în urma unei alunecări de teren survenite în provincia Shaanxi, din nord-vestul Chinei.19. - Cel puţin 8 persoane au murit şi 20 au fost date dispărute, 5 au fost rănite şi 40 de case afectate în Columbia, în urma ploilor torenţiale care s-au abătut asupra oraşului Manizales (centrul Columbiei).23. - Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs în Chile, la 48 kilometri vest de Valparaiso, la o adâncime de 10 kilometri, fără a produce victime sau pagube materiale.24. - Un seism cu magnitudinea 6,9 grade s-a produs în Chile, la 38 km vest de oraşul de coastă Valparaiso, la o adâncime de 10 km sub fundul mării. Seismul a provocat pagube materiale şi a afectat 34 de oraşe din zona de centru a ţării, cuprinse pe o rază de 800 de kilometri. Au avut loc şi mai multe alunecări de teren şi pietre pe drumul naţional care duce spre oraşul argentinian Mendoza şi pe drumul spre localitatea Las Palmas, în apropiere de oraşul de coastă Valparaiso. Seismul a fost urmat de peste 130 de replici.28. - Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit clădirile din capitala Santiago de Chile, acesta fiind cel mai puternic dintr-o serie de seisme produse în centrul Chile. Cutremurul a avut o magnitudine de 5,7, s-a produs la o adâncime de 14 km şi a avut epicentrul la 20 km vest de oraşul de coastă Valparaiso.29. - Un cutremur de magnitudine 6,8 a fost resimţit în nordul insulei Sulawesi din Indonezia. Agenţia a emis o alertă de tsunami.- O alunecare de teren a provocat moartea a 24 de persoane, printre care nouă copii, într-un sat din Kârgâzstan.30. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs în zona maritimă a Taiwanului. Epicentrul seismului a fost înregistrat la 21,68 grade latitudine nordică şi 121,54 grade longitudine estică.MAI9. - Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs în nordul arhipelagului Vanuatu, la o adâncime de 175 km şi a fost localizat la 115 km nord de insula Santo, din arhipelagul Vanuatu.- Un cutremur de pământ cu magnitudinea 6 s-a produs în sudul Japoniei, la o adâncime de 10 kilometri în largul micii insule Miyako, la sud de arhipelagul meridional Okinawa.10. - Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade s-a produs în nord-vestul Chinei, în districtul Taxkorgan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uigură, la o adâncime de aproximativ 8 kilometri. Opt persoane au murit şi alte 23 au fost rănite. Peste 12.000 de persoane au avut de suferit în urma cutremurului şi 9.200 au fost transferate la adăpost. Cel mai afectat a fost satul Quzgun, unde 820 de animale au fost rănite sau ucise şi 1.520 de case s-au prăbuşit. Seismul a fost urmat de peste 80 de replici.12. - Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs în Oceanul Pacific, la circa 100 de kilometri de coasta statului El Salvador din America Centrală.15. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 s-a produs în Papua Noua Guinee, la 39 de kilometri în sudul districtului Namatanai.20. - Un seism de magnitudinea 5,6 s-a produs în apropiere de centrul arhipelagului Filipine, însă a avut loc sub apă şi la o adâncime prea mare pentru a produce victime sau pagube. Centrul chinez de seismologie (CENC) a estimat că seismul a fost de 6,0 şi s-a produs la o adâncime de 540 de kilometri sub Marea Bohol, la 99 de kilometri sud de oraşul Cebu.25. - Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit nordul arhipelagului Filipine, provocând panică în rândul localnicilor, inclusiv în capitala Manila. Epicentrul cutremurului a fost în oraşul San Marcelino, din provincia Zambales, aflat la circa 90 km nord de Manila.26. - 202 persoane au murit în timp ce alte 96 au fost date dispărute în inundaţiile şi alunecările de teren provocate de ploile musonice din Sri Lanka.28. - Patru persoane şi-au pierdut viaţa, în urma alunecărilor de teren cauzate de ploi abundente în nord-estul Braziliei.29. - Furtunile dinaintea sezonului musonic au provocat moartea a 24 de persoane şi rănirea a 12 în statul indian Bihar din estul ţării. Mai mulţi oameni au fost ucişi de fulgere, fiind prinşi în larg sau pentru că au ignorat avertismentele de a se feri liniile electrice.- Cincisprezece persoane au murit şi mai multe zeci au fost rănite într-o furtună puternică care a lovit Moscova şi regiunea capitalei ruse, dezrădăcinând sute de arbori. Peste 50 de persoane au avut nevoie de asistenţă medicală, printre care şi copii.- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs în largul insulei Sulawesi, la circa 80 km sud-est de oraşul Palu, la o adâncime de 9,42 km.30. - Ciclonul Mora, care a impus evacuarea a 600.000 de persoane, s-a soldat cu cinci morţi în Bangladesh şi a provocat pagube unui număr de mii de locuinţe.Foto: (c) STR/EPACase deteriorate în urma ciclonului Mora care a lovit Bangladesh, unde mii de persoane au fost evacuate, mai 2017 IUNIE2. - Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs în apropierea insulelor vulcanice din arhipelagul Aleutinelor, situat în Oceanul Pacific, între statul american Alaska şi Rusia, la o adâncime de 10 kilometri.4. - Cel puţin 10 persoane au murit din cauza unui val de căldură înregistrat în statul indian Uttar Pradesh (nordul Indiei). Potrivit serviciului meteorologic, în Uttar Pradesh a fost înregistrată cea mai caldă zi a sezonului, temperaturile urcând până la 48 de grade Celsius - aceasta fiind, de altfel, şi cea mai ridicată temperatură la nivelul întregii ţări.7. - Cel puţin nouă persoane au murit în urma unei furtuni puternice din provincia Western Cape din Africa de Sud. Furtuna a adus ploi puternice, rafale violente de vânt, grindină şi fulgere. Potrivit unităţii de gestionare a dezastrelor din Western Cape, a fost cea mai gravă furtună care a lovit provincia în ultimii 30 de ani.12. - Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs în Indonezia, în largul insulei Java. Epicentrul cutremurului a fost în Oceanul Indian, la 97 km sud-sud-vest de oraşul Cibungur, din provincia Java de Vest şi la o adâncime de zece kilometri. Seismul a fost resimţit în capitala Jakarta timp de mai multe secunde. Nu au fost raportate pagube materiale sau victime.- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a avut loc în Marea Egee şi a fost resimţit la Atena şi la Istanbul, cu epicentrul la aproximativ 84 km nord-vest de provincia Izmir.14. - Cel puţin o persoană a decedat în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,9 care a afectat vestul statului Guatemala, în apropierea graniţei cu Mexic. Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 156 km vest de Guatemala City, în departamentul San Marcos.22. - Un seism cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs în largul Guatemalei, cu epicentrul în Oceanul Pacific, în sudul ţării, în dreptul departamentului Escuintla. Nu s-au înregistrat victime.25. - Un seism cu magnitudinea 5,2 pe scara Richter a lovit centrul Japoniei. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, la circa 30 km vest de oraşul Ina, din prefectura Nagano.27. - Alunecări de teren au avut loc într-un sat din provincia Sichuan, sud-vestul Chinei.29. - Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe Richter s-a produs în insulele Kermadec, din nordul Noii Zeelande, la 788 kilometri nord-est de Auckland şi la 1.223 kilometri nord de capitala ţării, Wellington. Seismul s-a produs la o adâncime de 392 de kilometri în adâncul mării, fără ca autorităţile să fi informat despre victime sau pagube ori să declare alertă de tsunami.30. - Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în largul regiunii de coastă din centrul Ecuadorului, la 88,5 km nord-vest de Portoviejo, la o adâncime de 10 km sub fundul Pacificului.Foto: (c) XinhuaNinsoare Chile, iulie 2017 Foto: (c) Jorge Villegas/XinhuaNinsoare Chile, iulie 2017IULIE4. - Taifunul Nanmadol, însoţit de ploi abundente, a lovit sud-vestul Japoniei, a distrus cablurile de electricitate, lăsând 68.500 de case fără curent în prefecturile Nagasaki şi Kumamoto, iar circulaţia trenurilor a fost afectată pe insula Kyushu.- Cel puţin 56 de persoane au murit şi 22 au fost date dispărute în China, în urma inundaţiilor cauzate de ploile abundente înregistrate în sudul ţării.6. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 s-a produs în centrul arhipelagului Filipine, la o adâncime de 6 kilometri, la 12 kilometri nord-est de oraşul Ormoc, de pe insula Leyte. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmăturile unui imobil, una fiind scoasă decedată. Nu a fost emisă alertă de tsunami.8. - Cel puţin 180 de incendii în pădurile şi preeriile din provincia Columbia Britanică din vestul Canadei au impus evacuarea a circa 3.000 de locuinţe şi declararea stării de urgenţă.10. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a fost înregistrat în regiunea San Pedro din Filipine, la o adâncime de 12,66 kilometri.13. - Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în apropierea oraşului Rabaul din sudul Papua Noua Guineea, la o adâncime de 33 de kilometri şi la aproximativ 128 de kilometri est de insula Noua Britanie. Nu au fost raportate pagube materiale sau victime imediate.- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs în largul coastelor nord-coreene, la o adâncime de 560 km sub fundul mării, la 201 km sud-est de oraşul Chongjin din Coreea de Nord.14. - Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade s-a produs în provincia Sumatra de Nord din vestul Indoneziei, la 9 kilometri sud-vest de oraşul Padang Sidempuan, la o adâncime de 10 kilometri. O persoană a fost rănită şi zeci de case au fost distruse.15. - Un seism cu magnitudinea de 6 grade s-a produs în provincia Gorontalo din centrul Indoneziei, fără să genereze însă un risc potenţial de tsunami. Cutremurul a avut epicentrul la 40 de kilometri sud-vest de oraşul Boalemo, la o adâncime de 100 de kilometri sub nivelul mării.16. - A avut loc prima ninsoare din ultimul deceniu în capitala Chile, Santiago.Temperaturile au coborât aproape de limita de îngheţ, iar 150.000 de locuinţe au rămas fără electricitate. Mai multe străzi au fost închise pentru circulaţie din cauza faptului că stratul de zăpadă era de 30 de centimetri.18. - Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost date dispărute, după ce furtuna tropicală Talas a lovit provincia centrală a Vietnamului.- Mai multe incendii de pădure au făcut ravagii pe coasta de la Marea Adriatică a Muntenegrului şi Croaţiei, unde flăcările au ajuns până la marginea oraşului Split, al doilea ca mărime din Croaţia.- Un seism cu magnitudinea de 7,7 grade a fost înregistrat în largul coastei estice a Rusiei, determinând autorităţile să declare o alertă de tsunami în anumite regiuni din Oceanul Pacific, anulată însă la scurt timp după ce a fost emisă.- Un seism cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs în Peru, declanşând un val de panică în rândul localnicilor, dar fără să producă victime şi nici pagube materiale importante. Epicentrul acestui cutremur de pământ a fost localizat la o distanţă de 44 de kilometri sud-vest faţă de oraşul Atico de pe coasta Oceanului Pacific, la o adâncime de 28 de kilometri.20. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a avut loc în largul prefecturii Fukushima, fiind resimţit într-o zonă largă, inclusiv în capitala Tokyo. Seismul a avut loc la o adâncime de 34 de kilometri şi nu a declanşat alertă de tsunami.21. - Un cutremur de magnitudine 6,7 a fost înregistrat, în apropiere de Bodrum, în sud-vestul Turciei. Seismul a făcut doi morţi în insula grecească Kos, din Marea Egee, şi peste 100 de răniţi. Epicentrul cutremurului s-a aflat la 10 km sud-est de oraşul de coastă Bodrum din Turcia şi la 16,2 km est de Kos, în Grecia.23. - Zeci de mii de persoane din nord-estul Japoniei au primit ordin de evacuare, din cauza ploilor torenţiale care au cauzat inundaţii de proporţii şi au întrerupt traficul feroviar pe unele rute. Aproape 25.000 de locuitori din prefectura Akita au primit ordin de evacuare şi alte circa 65.000 de persoane au fost sfătuite să plece sau să fie pregătite să îşi părăsească locuinţele.26. - Cel puţin patru persoane au murit în oraşul chinez Shanghai, în urma unui val de căldură care a adus cele mai înalte temperaturi înregistrate în ultimii 145 de ani.28. - Ploile abundente care au căzut în Thailanda au inundat regiuni întinse din această ţară şi au determinat închiderea unui aeroport specializat în curse interne. Cea mai afectată a fost provincia Sakhon Nakhon, situată în nord-estul ţării, la 650 de kilometri faţă de Bangkok.Foto: (c) XinhuaCutremur Insula Ischia, oraşul Napoli, august 2017 AUGUST3. - Un incendiu de vegetaţie a izbucnit la sud de capitala Greciei, Atena. Trei pompieri au fost răniţi şi mai multe case şi maşini au fost avariate. Autorităţile au ordonat evacuarea a zeci de locuinţe în două comunităţi din Lagonissi, o zonă de coastă la aproximativ 30 km sud de Atena.- Cel puţin 8 persoane au murit şi alte 14 au fost date dispărute, în urma viiturilor provocate de ploile abundente care au lovit nordul Vietnamului.6. - Părţi din oraşul New Orleans, în statul american Louisiana, au fost inundate, după ce oraşul a fost lovit de o ploaie puternică, mai multe drumuri fiind blocate, restaurante fiind inundate şi sute de maşini fiind prinse în capcană.7. - 26 de persoane au murit în urma viiturilor care au afectat nordul Vietnamului. Alte 15 persoane au fost date dispărute, iar 27 au fost tratate pentru leziuni. Inundaţiile, survenite în urma ploilor torenţiale, s-au soldat cu 12 morţi în provincia Son La, cu şase în provincia Yen Bai, cu cinci în Dien Bien, cu unul în provincia Cao Bang şi cu încă unul în provincia Lai Chau.8. - Cel puţin 24 de persoane au murit şi alte 17 au fost date dispărute în China, în urma unei alunecări de teren provocate de ploile torenţiale care au căzut în prefectura autonomă Liangshan Yi, din provincia chineză Sichuan. Guvernul provinciei a informat că 71 de case şi 5 kilometri de drumuri au fost distruse.- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a înregistrat în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. Cutremurul s-a soldat cu 13 morţi şi 175 de răniţi, iar epicentrul său a fost localizat la 285 de km nord de capitala regiunii Chengdu, la o adâncime de 10 km.- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs în sud-vestul Turciei, la 14 km sud-est de oraşul Bodrum, de pe malul Mării Egee, la o adâncime de 10 km.- Cel puţin 30 de persoane şi-au pierdut viaţa, numeroase altele au fost date dispărute şi sute de case au fost inundate în Nepal, în urma ploilor torenţiale musonice care au afectat zonele joase din această ţară.- Cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 50 au fost rănite, după ce un ciclon a măturat mai multe zone din Mongolia interioară, o regiune autonomă din nordul Chinei.- Cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 34 au fost rănite, în urma unor furtuni violente produse în nordul Poloniei.13. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe Richter s-a produs în insula indoneziană Sumatra. Cutremurul de pământ a avut loc la 73 km vest de Bengkulu, o localitate situată pe coasta de sud-vest a insulei.- Alunecările de teren provocate de ploile torenţiale au provocat moartea a cel puţin 66 de persoane în Nepal şi India.- Cel puţin 14 oameni au murit în urma inundaţiilor provocate de ploile puternice care au afectat nordul Bangladeshului, unde circa 125.000 de persoane au fost evacuate în adăposturi.16. - Cel puţin 120 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte câteva zeci de mii au fost afectate de inundaţiile şi alunecările de teren declanşate de ploile musonice din Nepal, au anunţat autorităţile guvernamentale, care au declarat că se confruntă cu cea mai gravă calamitate din ultimii aproape zece ani.19. - Un seism cu magnitudinea de 6,4 s-a produs în largul insulei Fiji. Seismul a avut epicentrul la o distanţă de 194,4 kilometri de oraşul Levuka din Fiji, la o adâncime de 538,6 kilometri.21. - Un cutremur cu magnitudinea 4,0 a lovit Insula Ischia, în largul oraşului Napoli (sud), soldându-se cu moartea a două persoane şi provocând distrugeri.23. - Două femei şi-au pierdut viaţa şi zeci de case au fost avariate, în urma unui cutremur de 5,1 care s-a produs în zona estică a statului Filipine. Epicentrul cutremurului a fost localizat la nord-est de oraşul Albuera din provincia Leyte, situat la 578 de kilometri de Manila.- Opt persoane, printre care germani, austrieci şi elveţieni, au fost date dispărute în estul Elveţiei, în urma unei alunecări de teren.25. - Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi aproximativ 830 au fost evacuate în nordul Japoniei în urma ploilor torenţiale care au afectat regiunea.27. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 grade s-a produs în largul coastelor Papua Noua Guinee. Epicentrul seismului a fost localizat la 108 kilometri în largul coastei nord-estice a Lorengau, o aşezare importantă de pe Insula Manus, la o adâncime de doar 8 kilometri.Foto: (c) Suchat Pederson/APUraganul Maria, septembrie 2017 SEPTEMBRIE2. - Un incendiu de pădure s-a propagat până în apropierea unui cartier din nord-vestul Los Angeles, cel de-al doilea oraş ca mărime din SUA, forţând evacuarea locuinţelor ameninţate.5. - Uraganul Irma, de intensitate 5, cel mai puternic uragan al acestui sezon din Oceanul Atlantic, a ajuns în Caraibe şi a lovit insulele Antigua şi Barbuda. La Saint Martin vânturile au suflat cu până la 295 km/h.6. - Uraganul Irma s-a intensificat până la nivelul 5, cel mai mare pe scara Saffir-Simpson, şi a devenit "extrem de periculos", a anunţat Centrul Naţional al Uraganelor. Aflat la circa 440 km de Antigua şi însoţit de rafale de vânt de 280 km/h, acesta s-a deplasat cu o viteză de 22 km/h, a anunţat serviciul meteorologic cu sediul la Miami.7. - Un bilanţ a indicat cel puţin 8 morţi şi 21 de răniţi în urma trecerii uraganului Irma prin insula franco-olandeză Saint-Martin din Caraibe, au anunţat autorităţile franceze. Uraganul Irma, de categorie maximă 5 şi cu o durată de peste 33 de ore, a fost catalogat de Météo France ca fiind ciclonul cel mai intens şi mai longeviv înregistrat în lume de serviciile meteorologice.8. - Un puternic seism cu magnitudinea de 8,1 s-a produs într-o regiune de coastă din sudul Mexicului, la 123 de kilometri sud-vest faţă de oraşul Pijijiapan, la o adâncime de 33 de kilometri, distrugând mai multe locuinţe în statul Chiapas şi provocând moartea a cel puţin 61 de persoane. Autorităţile au emis o avertizare de tsunami pentru mai multe state din America Centrală. Enrique Pena Nieto, preşedintele Mexicului, a declarat că seismul a avut o magnitudine de 8,2 şi a fost cel mai puternic cutremur înregistrat în această ţară în ultimul secol. Seismul a fost urmat de 185 de replici, cele mai puternice dintre acestea având magnitudinea 6,1.- Uraganul Irma, una dintre cele mai importante furtuni din Atlantic din ultimul secol, ce a făcut ravagii pe un şir de insule din Caraibe, omorând 14 persoane, a fost retrogradat la categoria 4, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite. Cu vânturi de 250 km/h, uraganul s-a îndreptat către statul american Florida.9. - Uraganul Irma, trecut din nou în categoria 5, cea mai ridicată, a atins Cuba cu rafale estimate la 260 de kilometri pe oră şi o viteză de deplasare de 20 de km/h. A afectat grav provinciile Camaguey şi Ciego de Avila din centrul ţării şi s-a îndreptat spre Florida.10. - Uraganul Irma, care a lovit statul Florida s-a soldat cu cel puţin 72 de morţi. Irma a provocat şi moartea a 40 de persoane în Caraibe, ridicând bilanţul trecerii sale la 112 morţi.11. - Uraganul Irma a fost retrogradat la furtună tropicală, a anunţat Centrul american al uraganelor (NHC). Ochiul furtunii se afla la 170 km nord de oraşul Tampa, Florida, cu vânturi de 110 km/h, şi se deplasa spre sudul statului Georgia, cu 30 km/h.12. - Cel puţin trei persoane au murit în Germania, în urma violentei furtuni Sebastian, care afectează nordul Europei, cu rafale de vânt de până la 130 km/h.18. - Uraganul Maria a atins categoria maximă pentru acest gen de fenomen, 5, cu vânturi ajungând la 260 km/h şi care ameninţau Caraibe, plasate în stare de alertă, conform Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA. Uraganul Maria s-a aflat la circa 25 de km est-sud-est de Dominica şi la 70 de km nord-est de Martinica.- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe Richter s-a produs în Chile, în regiunea Coquimbo, la 225 de kilometri nord de capitala Santiago, la o adâncime de 32,5 kilometri.19. - Uraganul Maria a ajuns în arhipelagul francez Guadalupe şi a afectat mai ales sudul, astfel încât autorităţile au cerut populaţiei să nu iasă din casă, în acelaşi timp instituindu-se codul roşu pentru alte două insule franceze din nordul regiunii Caraibe, Saint Martin şi Saint Bartolomé. În insulele Guadelupa şi Dominica, a provocat moartea a 10 persoane precum şi pagube de proporţii.20. - Uraganul Maria a devastat Puerto Rico şi a provocat moartea a 43 de persoane.- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe Richter s-a produs pe coasta de est a Japoniei, însă autorităţile nu au emis nicio alertă de tsunami. Epicentrul cutremurului de pământ s-a situat la 281 kilometri est de oraşul Kamaishi, în sudul insulei Honshu, una dintre cele mai mari ale arhipelagului nipon, şi la o adâncime de doar 10 kilometri.22. - Mii de locuitori din insula indoneziană Bali au fost evacuaţi din zonele aflate în vecinătatea unui vulcan activ, care a produs mişcări telurice şi a acoperit cu nori de fum această populară zonă turistică.23. - Un seism cu magnitudinea de 6,1 s-a produs în Mexic, statul Oaxaca şi a fost resimţit în capitala Ciudad de Mexico. Două femei vârstnice au făcut atac de cord din cauza panicii şi au decedat.- Un seism cu magnitudinea de 3,4 grade a fost înregistrat în Coreea de Nord, cu epicentrul în nord-estul ţării.24. - Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade s-a produs în largul coastei Mexicului, la 99 de kilometri sud-sud-vest de Tonala, în regiunea Chiapas.26. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade s-a produs în largul insulelor Fiji, la o adâncime de 104 km, fără să fie emisă o alertă de tsunami.30. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe Richter s-a produs în China, în provincia Sichuan, în districtul Qingchuan, la o adâncime de 13 kilometri.OCTOMBRIE2. - Două seisme de intensitate medie s-au produs în Insulele Andaman şi Nicobar din sud-estul Indiei, la un interval de două ore. Primul a avut o magnitudine de 4,7, iar cel de-al doilea a avut o magnitudine de 4,5. Epicentrul celor două seisme s-a aflat în regiunea Insulelor Andaman şi a fost plasat la o adâncime de 10 kilometri.6. - Cel puţin 22 de persoane şi-au pierdut viaţa şi circa 30 au fost date dispărute în America Centrală, după trecerea furtunii tropicale Nate. Aducând ploi diluviene, Nate a provocat moartea a 11 persoane în Nicaragua, a opt în Costa Rica şi a trei în Honduras.7. - Furtuna tropicală Nate, care s-a îndreptat spre SUA, s-a transformat în uragan de categoria 1, după ce a provocat moartea a 28 de oameni şi importante pagube în urma trecerii prin America centrală.8. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade s-a produs la 60 de kilometri est de insula Buldir din Alaska. Seismul, produs la o adâncime de 111,8 kilometri, a fost localizat la 52.450 grade latitudine nordică şi 176.808 grade longitudine estică.9. - Mai multe incendii în nordul Californiei au făcut ravagii în regiunile viticole Napa şi Sonoma, provocând moartea a 41 de oameni, distrugând mii de locuinţe şi forţând peste 20.000 de persoane să fugă din calea flăcărilor.10. - Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs în nordul Chile, la 73 km est de oraşul Arica, în apropiere de graniţa cu Peru, la o adâncime de 82 km.11. - Cel puţin 29 de persoane au murit în inundaţiile din Vietnam, provocate de depresiunea tropicală, iar alte 21 de persoane au fost date dispărute. Inundaţiile au distrus 62 de case şi au inundat alte 6.000 de locuinţe, împreună cu circa 50.000 de hectare de culturi. Inundaţiile au provocat, de asemenea, moartea a 3.500 de păsări de curte.- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs în Marea Egee, la Atena. Epicentrul seismului a fost localizat în largul mării, în mijlocul Arhipelagului Sporadelor (insulele Skopelos, Skyros, Alonissos) şi în vecinătatea Insulei Eubeea.14. - Bilanţul inundaţiilor produse de o puternică depresiune tropicală în centrul şi nordul Vietnamului a ajuns la 75 de morţi şi 38 de răniţi. Alte 28 de persoane au fost date dispărute.- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade s-a produs în apropierea coastei sudice a Mexicului, fără a se înregistra victime sau pagube materiale. Seismul s-a produs la o adâncime de 59,5 kilometri, iar epicentrul său s-a aflat la 9 kilometri în largul coastelor Mexicane, în dreptul statului Oaxaca, în apropiere de oraşul San Dionisio del Mar.15. - Cel puţin 36 de oameni au murit în centrul şi în nordul Portugaliei, iar alte trei în nord-vestul Spaniei, în incendiile de vegetaţie care s-au extins în păduri şi pe terenuri agricole.18. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs în largul coastei estice a insulei Tonga din Oceanul Pacific, la 206 kilometri est-nord-est de capitala Regatului Tonga, la o adâncime de 14 kilometri. Nu au fost raportate pagube materiale şi nu a fost emisă alertă de tsunami.24. - Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs în largul coastelor Indoneziei, la 106 kilometri de Flores Timur, o localitate din provincia East Nusa Tenggara. Seimul s-a produs la o adâncime de 569 de kilometri sub fundul mării, iar autorităţile locale nu au emis o alertă de tsunami.31. - Două cutremure cu magnitudinea de 6,3 şi 5,7 grade s-au produs în interval de câteva minute în insulele Moluce, din estul Indoneziei, fără ca autorităţile să informeze despre existenţa de victime sau de pagube materiale. Primul seism s-a produs la 27 de kilometri în adâncul mării şi la 52 de kilometri vest de Ambon, capitala insulelor Moluce, iar al doilea seism, probabil o replică, s-a produs după trei minute, la 47 de kilometri adâncime în aceeaşi zonă şi la 59 de kilometri distanţă de Ambon.Foto: (c) Khalil Dawood/XinhuaCutremur provincia Sulaimaniyah, Irak, noiembrie 2017 Foto: (c) Ahmad Halabisaz/XinhuaCutremur provincia Sulaimaniyah, Irak, noiembrie 2017NOIEMBRIE4. - Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs în largul insulei Samoa din Oceanul Pacific, la o adâncime de 32 km, la o distanţă de 192 km sud-vest de Apia, capitala Samoa. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunţat că nu a fost emisă alertă de tsunami după cutremur.- 61 de persoane au murit şi alte 28 au fost date dispărute, după trecerea taifunului Damrey. Precipitaţiile puternice au provocat inundaţii, iar rafalele de vânt, cu viteze de până la 135 km/h, au smuls acoperişuri şi stâlpi de electricitate. Taifunul Damrey a avariat 83.000 de locuinţe, a distrus aproximativ 35.000 de hectare de culturi agricole, a pus la pământ linii de alimentare cu energie electrică şi a scos din rădăcini mulţi copaci. Zece nave de tip cargo şi aproape 1.300 de vase de pescuit s-au scufundat.8. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade s-a produs în Papua Noua Guinee, la 83 de km sud de oraşul de coastă Wewak, la o adâncime de aproximativ 112 km.11. - Un seism cu magnitudinea de 5 grade s-a produs în provincia Nantou din Taiwan. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri.12. - Un cutremur resimţit pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, s-a soldat cu 483 de morţi şi 7.100 de răniţi în Kurdistanul irakian şi în Iran. Serviciul de monitorizare geologică din Statele Unite (USGS) a estimat magnitudinea seismului la 7,3, iar Centrul de Cercetări Geografice din Germania la 7,2; adâncimea la care s-a produs mişcarea tectonică a fost de 33,9 km. Epicentrul a fost localizat în provincia Sulaimaniyah din regiunea autonomă Kurdistan din Irak, la aproximativ 200 de kilometri la nord-est de Bagdad, în apropierea frontierei cu Iranul. Au urmat două replici de magnitudine 4,5 şi 4,7. Au fost afectate mai multe sate, în care s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.13. - Un seism cu magnitudinea de 6,5 a fost înregistrat în vestul statului Costa Rica, în urma căruia un bărbat şi o femeie cuprinşi de panică au murit de atac de cord. Seismul a fost localizat la 16 kilometri sud-est de staţiunea turistică Jaco, pe coasta Pacificului, la o adâncime de 19,8 kilometri.16. - Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter s-a produs în statul mexican Oaxaca. Seismul s-a produs în zona Istmo de Tehuantepec, la 99 kilometri sud-est de Salina Cruz, Oaxaca, la o adâncime de 31 de kilometri.17. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 grade s-a produs în Oceanul Pacific, la 74 de kilometri est de Loyalty Islands din Noua Caledonie. Seismul s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.18. - Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a lovit sudul Chinei, în apropiere de graniţa cu India.23. - O tornadă s-a abătut asupra unei regiuni din provincia East Java din Indonezia, unde a rănit 35 de persoane şi a avariat peste 600 de locuinţe. Tornada s-a deplasat cu o viteză de 70 de kilometri pe oră şi a provocat numeroase distrugeri în regiunea Sidoarjo. Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate.27. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a fost înregistrat în zona de coastă a statului Papua Noua Guinee, din sudul Oceanului Pacific. Epicentrul seismului a fost situat la 25 kilometri est de localitatea Taron, pe Insula Latangai, iar adâncimea acestuia a fost înregistrată la 57 de kilometri sub fundul mării.30. - Inundaţiile determinate de ploile musonice în sudul Thailandei au provocat moartea a cinci persoane în ultimele trei zile. Provinciile cele mai afectate sunt cele din extremul sudic al ţării, la frontiera cu Malaezia.Foto: (c) CHRISTIAN BROWN HANDOUT/EPAAlunecare de teren, Chile, decembrie 2017 DECEMBRIE1. - Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs în estul Iranului, în apropiere de oraşul Kerman, la o adâncime de 10 kilometri şi a fost localizat la o distanţă de 58 de kilometri nord-vest faţă de Kerman.2. - Câteva mii de persoane au fost evacuate în Sri Lanka şi în sudul Indiei, din cauza ciclonului Ockhi, ce a provocat moartea a 26 de oameni.3. - Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în Ecuador, la 73 km nord-nord-est de Portoviejo, capitala provinciei Manabi, la o adâncime de 39,95 kilometri.5. - Un incendiu uriaş alimentat de vânt, în comitatul Ventura, aflat la ocean, la nord de Los Angeles, a afectat peste 12.500 de hectare de vegetaţie. Au fost distruse 150 de clădiri şi evacuate circa 27.000 de persoane în California de Sud.- Inundaţiile puternice au ucis 15 persoane şi au afectat peste 900.000 de oameni care trăiesc în provinciile din sudul Thailandei, au anunţat reprezentanţii Departamentului de Prevenire şi Atenuare a Dezastrelor Naturale.8. - Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs la est-nordest de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, la o adâncime de 46 de kilometri.- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe Richter s-a produs în insulele Kermadec, un arhipelag neo-zeelandez din Pacific, la 10 kilometri adâncime pe fundul mării.11. - Cel puţin o persoană a murit şi cinci au fost rănite uşor, după trecerea furtunii Ana prin Portugalia, unde a fost declarat cod galben de vreme rea.- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs în vestul Iranului, la o adâncime de 10 km, în apropiere de oraşul Ezgele.12. - Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs în provincia Kerman din sud-estul Iranului, la o adâncime de 57 de kilometri. Cel puţin 18 persoane au fost rănite.15. - Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs în largul coastelor insulei Java din Indonezia, la 92 de km adâncime, la 52 de km sud-vest de Tasikmalaya. Seismul a fost resimţit în centrul şi vestul insulei Java, provocat pagube minore unor clădiri şi moartea a cel puţin două persoane.16. - O alunecare de teren provocată de ploile torenţiale s-a soldat cu 5 morţi şi 15 dispăruţi în sudul statului Chile, conform unui nou bilanţ dat publicităţii de preşedintele chilian Michelle Bachelet. Precipitaţiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apă şi au provocat o alunecare de teren care a lovit localitatea Villa Santa Lucia, un sat izolat, cu doar 300 de locuitori, aflat în regiunea Los Lagos, la aproximativ 1.100 km sud de capitala Santiago.17. - Cel puţin 26 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza alunecărilor de teren provocate de furtuna tropicală Kai-Tak pe o insulă din centrul Filipinelor. AGERPRES/ (Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Andreea Onogea)