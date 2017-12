Modul teribil in care raceala iti afecteaza creierul - Este mai grav decat ti-ai imaginat

14:40

Micutul care se afla la Centrul de Plasament "Sf. Andrei" din Iasi a fost adus la Spitalul de Copii "Sf. Maria" cu o greutate de doar 7 kilograme. Dupa jumatate de an in care a stat internat in spital, copilul a inceput sa se simta mai bine, iar un aliment iubit de toata lumea a facut minuni in cazul lui. Potrivit ziaruldeiasi.ro, medicii i-au dat portii mici de ciocolata in tot acest timp, ciocolata neagra, cu o concentratie mare de cacao si care ii stimuleaza apetitul. „Este nevoie să stea mai...