FOTO / De ziua lui, Marian Râlea face surprize! Actriţa de suflet care l-a sunat prima ca să-i spună: "La mulţi ani"

10:20

La mai bine de doi ani de când s-a făcut femeie de casă, Andreea Tonciu se simte foarte obosită şi vrea o schimbare majoră în viaţa ei. Fosta “pupăză a lui Bahmu'“ a dezvăluit cum decurge o zi din viaţa ei şi care sunt cele mai arzătoare dorinţe pe care le are, deşi se bucură enorm de frumoasa familie pe care o are alături de soţul ei. Vedeta şi Daniel Niculescu au o fetiţă care are aproape doi ani.