Viorel Filimon, între primii trei antrenori de tenis de masă din lume în 2017. Germanul Jorg Rosskopf, desemnat cel mai bun | VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că proiectul de buget are „câteva zone discutabile" și a precizat că a avut o discuție cu premierul Tudose, înainte de prezentarea proiecției bugetare. "Nu va rezolva aspectele sesizate de Comisia Europeană privind MTO-ul. De fapt cred că și acum sunt persoane care nu știu ce înseamnă MTO", a […]