Iohannis: Intrarea în zona euro, extrem de importantă; nu am sesizat o dorinţă în acest sens din partea guvernelor

15:40

Siguranţa cetăţeanului nu este o prioritate pentru acest Guvern, puteţi muri liniştiţi pe stradă, a declarat miercuri Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), la ieşirea de la discuţii cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne."Pentru ei (Guvern, n.r) siguranţa dumneavoastră nu este o prioritate, puteţi muri liniştiţi pe stradă, pentru că nu este prioritate pentru acest Guvern. Nu investesc în siguranţa cetăţeanului, nefiind prioritate. Doamna Olguţa Vasilescu ne-a făcut într-un fel pe Facebook... atâta poate... Un om mic gândeşte puţin, nu gândeşte mai sus", a spus Coarnă.De asemenea, acesta a mai spus că sindicatele din poliţie solicită corectarea Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice."În final au înţeles că trebuie să discute cu noi şi să dialogheze. Sigur că noi am solicitat, în principal, problema salarizării, adică solicităm corectarea Legii 153/2017 şi aplicarea acestei legi pentru anexa 6, familia ocupaţională apărare, siguranţa şi ordine publică. Am înaintat deja amendamente. Am rugat, pentru că nu mai există timpul necesar de la 1 ianuarie, dar cu 1 martie, în perioada ianuarie-februarie, să dispună iniţiativa legislativă MAI, ori prin OUG, ori prin corectarea Legii 153 şi aplicarea a salarizării prevăzute în Legea 153, art. 38, să îmi aplice şi mie salariul de funcţie prevăzut în acea lege a salarizării, nu doar celorlalţi din sistemul public. Practic noi, Ministerul Public, Ministerul Apărării, SRI, STS, suntem singurii pentru care nu se aplica această lege", a spus Coarnă.De asemenea, acesta a mai adăugat sindicatul va bloca sistemul prin respectarea legii, respectiv nu se va mai lucra suplimentar, nu se va mai răspunde la telefon după ora 16:00 şi nu se va mai pleca în misiuni cu maşini ce nu corespund din punct de vedere tehnic."Dacă va intra în vigoare cu 1 martie 2018 atunci ar crea posibilitatea să plătească muncă suplimentară. Am explicat domnului secretar de stat că suntem singurul minister care lucrează zeci de mii de ore suplimentare, iar aici vorbim despre poliţie, jandarmerie, pompieri, care nu primesc plata muncii suplimentare, pentru că legea interzice, nici liberul de drept în natură nu poate fi aplicat. De ce? Pentru că am deficitul fantastic de personal. În aceste condiţii le-am spus că blocăm sistemul prin respectarea legii, adică nu vom lucra suplimentar decât 8 ore, atât cât prevede legea, nu vom mai răspunde la telefoanele noastre mobile după ora 16:00, nu voi mai pleca în misiuni cu maşini care nu corespund din punct de vedere tehnic. Tot parcul auto este uzat moral. Oricând, o maşină de acolo, poate fi implicată într-un accident rutier şi va fi tras la răspundere poliţistul pentru vătămare corporală din culpă sau ucidere din culpă", a mai spus liderul de sindicat.Întrebat dacă a fost acceptată vreo revendicare a sindicatelor, preşedintele SNPPC a spus că nu, deoarece nu există bani."Nicio revendicare nu a fost acceptată, pentru că nu sunt bani, e o situaţie delicată, niciuna nu a fost acceptată, sigur, nici refuzată, dar se aplică aceeaşi metodă de diversiune, manipulare, sigur, creezi o problemă, îi laşi să se certe, că anul trece şi ne trezim în 2019 cu acelaşi salariu. În martie, vom declanşa acţiuni de protest, în care vom aduce la Bucureşti nu 700, vom aduce 15-20.000 de oameni, pentru că de la 1 martie învăţământul va primi încă 20%, sănătatea va merge pe 100%, noi vom rămâne la fel ca în 2009, vom fi singurii, iar impactul financiar va fi fantastic", a mai spus Dumitru Coarnă, preşedintele SNPPC.Câteva zeci de poliţişti şi angajaţi ai penitenciarelor au protestat miercuri, între orele 10:00 - 14:00, în faţa Ministerului Afacerilor Interne, aceştia fiind nemulţumiţi de subfinanţarea sectorului de ordine publică şi de condiţiile de muncă. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Trandafir, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)