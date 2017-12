Cât de periculoasă este mușcătura porcului și ce trebuie să faci într-o astfel de situație

17:40

Agresorul lui Raheem Sterling, pedeapsă cu executare. Arestatul are un cazier încărcat Agresorul fotbalistului Raheem Sterling, de la Manchester City, un bărbat de 29 de ani, care are deja un lung cazier judiciar, a primit o pedeapsă cu închisoare cu executare de 16 săptămâni şi o amendă de 100 lire sterline. Poliţia britanică anunţase încă […]