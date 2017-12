Prima reacție a lui Nicolae Dică după ce a aflat suspendarea lui Gnohere! Planul pe care și l-a făcut FCSB

13:50

CFR Cluj a fost interesantă să-l transfere în această iarnă an pe pe Alexandru Ioniță II, dar șefii clujenilor au decis să renunțe la această mutare.Bogdan Mara, manager sportiv la CFR Cluj, a declarat că transferul mijlocașului de la Astra ar genera costuri prea mari pentru formația lui Dan Petrescu și mutarea nu se va mai face."Ioniţă este un jucător foarte bun, dar scump, şi nu e liber de contract. Mai are contract cu Astra încă un an. ...