Elveţia: Guvernul federal se opune iniţiativei populare 'anti-burqa'

Peste 135 de copii ai militarilor răniţi, invalizi sau morţi în teatrele de operaţii vor primi cadouri care au fost împachetate, miercuri, la Centrul Militar, în cadrul unui eveniment public intitulat "Crăciunul se petrece în marea familie a Armatei României"."Anul acesta avem 135 de copii, cadourile sunt cumpărate de Ministerul Apărării Naţionale, cu sprijinul cadrelor militare - Asociaţia de Caritate din Armata României 'Camarazii'. Am înregistrat un real succes pentru că am reuşit să cumpărăm tot ceea ce şi-au dorit copiii, am discutat cu fiecare copil, cu fiecare părinte în parte şi le-am luat aceste cadouri în numele Moşului, pentru toţi copiii. Acum le împachetăm şi mâine Moşul, când va veni, le va da aceste cadouri, care de fapt sunt darurile Moşului pentru copii", a declarat, pentru AGERPRES, col. Renato Nadolu.El a arătat că este al doilea an când are loc acest eveniment, care face parte dintr-un program de sprijin familial pentru militarii răniţi sau căzuţi în teatrele de operaţii."În cadrul programului nostru de sprijin familial, de responsabilitate socială, am decis să nu mai împachetăm cadourile în birou, ci să o facem într-un spaţiu frumos, în Palatul Cercului Militar şi să invităm lume obişnuită, personalităţi din media, din lumea culturală, socială, care să vină alături de noi, să le spunem povestea copiilor, povestea militarilor noştri, să vorbim despre Armata României, pentru că am transmite mesajul mult mai uşor către public", a mai spus Nadolu.MApN organizează, în luna decembrie, evenimentul special "Crăciunul se petrece în marea familie a Armatei României", care cuprinde spectacole de colinde şi teatru, sosirea lui Moş Crăciun şi oferirea de cadouri în jurul pomului de Crăciun.Fiecare dintre cei prezenţi a personalizat un cadou care va fi înmânat, joi, de Moş Crăciun unui copil al cărui părinte a decedat sau a fost rănit în acţiuni militare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)