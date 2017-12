Cele mai neobişnuite legi: în ce ţări mâncatul sau exprimareaafecţiunii în public pot fi pedepsite cu închisoarea

20:45

Crăciunul te duce cu gândul la timpul petrecut alături de familie şi de prieteni. Însă nu doar prezenţa celor dragi te leagă de acest moment din an. Tradiţiile păstrate şi retrăite atunci, în jurul bradului, sunt cele care vă adună acasă an de an. Dacă v-aţi întrebat cum e sărbătorit, însă, Crăciunul în alte colţuri ale lumii, iată câteva dintre tradiţiile mai puţin cunoscute.