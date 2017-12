Tudorel Toader îi răspunde lui Klaus Iohannis: „Nu l-am căutat niciodată, nici nu l-am evitat”

21:20

Turneul caritabil "Salveză Crăciunul", la Rm. Vâlcea. Rapid Old Boys a făcut show. Patru echipe au făcut show în sala Traian. Rapid Old Boys a reușit două victorii, cu formația Chimia Rm. Vălcea, 6-2, și cu Selecționata Rm. Vâlcea, 4-2. La competiție a mai participat FC Argeș. Sportivii și spectatorii au făcut donații pentru 200