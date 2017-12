VIDEO / Imagini incendiare cu o celebră cântăreaţă! Filmată nud, mângâieri care i-au înnebunit pe bărbaţi!

21:30

În data de 13 noiembrie 2017, coniacul LOUIS XIII a lansat în premieră „100 Years”- The Song We'll Only Hear If We Care, piesa pe care o vom asculta doar dacă ne pasă – o compoziţie muzicală creată de Pharrell Williams şi care va fi lansată publicului în anul 2117. Proiectul are la bază o preocupare comună atât a brandului LOUIS XIII, cât şi a lui Pharrell pentru problemele legate de mediu. Melodia originală este o expresie creativă a relaţiei dintre natură şi timp, precum şi efectul pe care oamenii îl au asupra mediului. Pentru că fiecare decantor de LOUIS XIII reprezintă încununarea muncii de-o viaţă a generaţii întregi de maeştri pivniceri, LOUIS XIII gândeşte întotdeauna cu un secol înainte.