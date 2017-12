Parlamentul dă LIBER la numiri politice în companiile naționale!

11:00

Acestea sunt doar cinci exemple ale economiei colaborative sau comune care figurează într-un nou document al Forumului Economic Mondial numit "Economia colaborativă în orașe", scrie weforum.org.Studiile arată că platformele de economie colaborativă au înregistrat o creștere rapidă și companiile din spatele lor au acum o cotă de piață totală de 4,3 miliarde de dolari, angajând direct 1,3 milioane de persoane. Posibilitățile se multiplică, iar multitudinea de aplicații și conectivitate sporită înseamnă că acordurile și ideile locale sunt îmbunătățite. Finanțarea start-up-urilor de partajare a activelor crește în mod corespunzător.Economia colaborativă promite să transforme viața urbană, să stimuleze economia, să faciliteze vecinătatea, să împiedice diviziunea etnică, precum și să contribuie la protecția mediului prin utilizarea eficientă a resurselor.Iată cinci dintre cele mai bune exemple: 1. New York își împarte pământulAceastă schemă a recuperat mai mult de 1.000 de parcele vacante de teren public pentru comunitățile din New York City.Grupul, 596 Acres, plasează semne pe garduri în jurul unor loturi vacante, precizând: "Acest teren este pământul dumneavoastră." și încurajează localnicii să obțină permisiunea de a transforma spațiul într-o grădină, parc sau fermă. Semnul oferă, de asemenea, oamenilor informaţii precum accesul la registrul oraşului pentru înregistrarea titlului de proprietate și numărul de telefon al agenției de contactat.596 Acres oferă sprijin și consiliere, dar procesul este efectuat de către rezidenți înșiși.Din 2011, au fost transformate 200 de site-uri și au fost create 39 de noi spații gestionate de comunitate. Aproape toate au devenit destul de valororoase pentru ca guvernul municipal din New York să le declare drept spații comunitare.Și conceptul se răspândește şi în alte orașe, inclusiv Melbourne și Philadelphia, replicând acum procesul. 2. Kigali face ca moto-sharing-ul să fie mai sigurMulte orașe din întreaga lume și-au dezvoltat propriile aplicații. Dar în capitala Rwandei, Kigali, o schemă numită SafeMotos a adăugat încă un strat de siguranță.Aproximativ 80% din accidentele din Kigali implică taxiurile motociclete, iar rezidenții au de 700 de ori mai multe șanse să moară într-un accident decât în Marea Britanie. Fondatorul SafeMotos a fost determinat să lanseze site-ul după ce a fost implicat el însuşi într-un accident.Şoferilor li se oferă un smartphone cu o aplicație care înregistrează informațiile despre viteză, accelerare, GPS și giroscop. Aceste informaţii alimentează apoi serverele care analizează datele brute și vin cu un scor global de siguranță. Pentru a rămâne în cărți, șoferii trebuie să obțină un rating de peste 90 din 100. De asemenea, compania oferă șoferi de sex feminin pentru clienții de sex feminin.Dar cadrul de reglementare este departe de a fi clar și o nouă propunere de stabilire a prețurilor fixe pe kilometru ar putea face dificil pentru SafeMotos să poată fi competitiv.Compania caută să colaboreze cu orașele pentru a crea reglementări care să le permită să-și continue activitatea, îmbunătățind totodată siguranța rutieră. 3. Melbourne își împarte hranaMelbourne are un total impresionant de 144 de inițiative de partajare a alimentelor mediate de tehnologie și a fost clasat pe locul trei în lume pentru partajarea produselor alimentare de către ShareCity.Un astfel de exemplu este Yume, care permite distribuitorilor de alimente cum ar fi restaurantele și cafenelele din oraș să vândă sau să doneze alimente excedentare. Fondatorul său a promis să schimbe lucrurile după ce a mărturisit cantitatea de alimente pierdute în sectorul comercial al alimentelor.De exemplu, un furnizor a descoperit că a avut opt tone de porții de somon rămase în timpul sezonului de Crăciun. Excedentul de somon a fost vândut pe Yume la o reducere de 25%, și a fost vândut într-o săptămână. Furnizorul nu numai că a obținut o rentabilitate a produselor sale excedentare, dar a primit și un raport de mediu care spune că acestea au ajutat la economisirea a 16 tone de CO2 și 500.000 de litri de apă. Toți furnizorii Yume au certificate relevante privind siguranța alimentară.Cadrul existent de furnizare a alimentelor în Australia înseamnă că 9,5 milioane de tone de alimente sunt aruncate în fiecare an, dintre care 3,9 milioane de tone provin din sectorul alimentar comercial. Se estimează că între 400.000 și 600.000 de tone de alimente pot și ar trebui să fie salvate și consumate. 4. Barcelona își împarte timpulCitirea unei cărți pentru o persoană bătrână, ajutarea cu temele, udarea plantelor, repararea lucrurilor sau pur și simplu însoțirea oamenilor la plimbare. Lucruri simple, dar există vremuri în viață când unii oameni nu au suficient timp să facă totul.În Barcelona, cetățenii își schimbă timpul prin intermediul băncilor de timp. Orașul are în prezent 28 de bănci de timp listate pe site-ul său. Cetățenii își pot oferi timpul, dar, de asemenea, îl pot răscumpăra la o dată ulterioară, când au o sarcină pe care nu o pot face ei înșiși.Consiliul municipal spune că schemele contribuie la încurajarea spiritului de cooperare și a încrederii în ceilalți, precum și la promovarea unor relații bune între localnici de diferite vârste și medii. 5. Seattle își împarte lucrurileAceasta este o bibliotecă - o bibliotecă de lucruri.Orașul Seattle are acum șase biblioteci de instrumente comunitare sau biblioteci de lucruri. Nici unul nu este condus direct de către guvern, dar majoritatea au primit sprijin prin granturi pentru a începe.Multe dintre biblioteci se află în zonele cu venituri mici și mixte, oferind acces rezonabil la instrumente. Acest lucru ajută la toate, de la crearea de locuri de muncă până la permiterea familiilor să aibă grijă de propriile case și să creeze comunitaţi flexibile.