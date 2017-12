Veste BUNĂ pentru TOATĂ România!

09:00

In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie se vor efectua doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate judetene. Medicii de familie sunt nemultumiti si de faptul ca "In locul unei cresteri a procentului alocat asistentei medicale primare de la 5.77% la 10% din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, administrat de CNAS, proiectul de buget pentru anul 2018 aflat in acest moment in dezbatere in Parlamentul Romaniei, prevede o stagnare la 5.8% ! " "Desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public de sanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul Romaniei aleg sa ignore soarta a peste 25 000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei", acuza reprezentantii medicilor de familie. "Cei responsabili de reglementarile din sistemul de sanatate si de asigurarea unei finantari corecte a segmentului de asistenta medicala primara dovedesc o disponibilitatea extrem de redusa de a modifica ceva consistent", atrag atentia medicii de familie.