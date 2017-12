La 11 ani lumina fata de no: bizara planeta Ross 128b

In jurul stelei pitice rosii Ross 128 orbiteaza o planeta cu dimensiuni asemanatoare Pamantului, care ar putea gazdui viata. In vara acestui an un semnal curios a fost inregistrat de catre un radiotelescop terestru provevind din regiunea acestei planete – inca nu este clara originea semnalului.

