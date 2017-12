Cercetătorii ar fi găsit accidental leacul pentru cancer. Care sunt rezultatele testelor clinice

14:00

Cea mai importantă autoritate antitrust din Germania a deschis un nou front împotriva firmelor mari din IT în momentul în care a susţinut că modul de colectare al datelor de către Facebook Inc. reprezintă un abuz, profitând de poziţia dominantă, scrie The Wall Street Journal. Autoritatea germană a publicat informaţii preliminare în privinţa anchetei, în care acuză compania Facebook de colectare abuzivă de date ale utilizatorulior săi, prin intermediul site-urilor cu care gigantul colaborează, ca...