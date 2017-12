Horoscop, luni, 25 decembrie 2017. Peștii își evaluează relațiile. Vor să vadă dacă le pot modela conform principiilor lor

17:20

Achim, Benzar și Pleașcă, cedați de FCSB sub formă de împrumut. Aceștia sunt trei dintre cei patru fotbaliști la care Steaua a renunțat pentru partea a doua a sezonului. Respectivii au fost împrumutați la Botoșani și la Voluntari. Becali spune că și un al patrulea fotbalist, al cărui nume nu a fost dezvăluit, va evolua sub