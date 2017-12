Sute de șoferi amendați în Ajunul Crăciunului. Viteza și consumul de alcool, printre principalele cauze

15:30

Denis Alibec are căutare doar pe piața internă. O echipă de mijlocul clasamentului și-a exprimat dorința de a-l avea. „Pe Alibec nu-l dau pe 3 milioane de euro din cauza procentelor pe care le am cu Astra. Potrivit contractului, Astra primește 10% dintr-un viitor transfer sau 1 milion de euro dacă suma este mai mare de 2,5 […]