Ei sunt cei 84 de debutanţi din prima parte a Ligii 1. De la Daniel Benzar, la Mihăescu, jucătorul cu cele mai multe apariţii. Cine sunt cei doi debutanţi care au marcat

Darren Cahill, antrenorul liderul WTA, Simona Halep, a vorbit la Digisport despre loviturile constănţencei. Australianul adus în echipa Simonei de Virginia Ruzici consideră că eleva sa deţine cel mai bun rever din întregul circuit. ”Îmi place felul în care joacă, nu o să servească niciodată precum Serena pentru că nu are înălţimea ei. Cred că are cel mai bun rever din circuit, îmi place lovitura ei de dreapta, mi-ar plăcea să facă tranzacţia un pic mai bine pe teren. Am vorbit un pic cu ea despr...