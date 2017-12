Tratament pentru melancolie

16:45

Febra cumpărăturilor, cozi interminabile la magazine şi aglomeraţie maximă. Cu alte cuvinte, hoţii vor fi in elementul lor, pentru că, ei nu au nici vacanţă şi nici sărbători. Politiştii avertizează că cele mai frecvente infracţiuni care se comit in perioada sarbatorilor și că furturile din buzunare, genti, sacoşe, din cauza aglomeraţiei din spaţiile comerciale, din mijloacele de transport in comun sau din piete sunt cele mai numeroase.