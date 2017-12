Horoscop, marți, 26 decembrie 2017. Săgetătorii văd doar lipsuri și își exagerează defectele care cred ei că au generat această situație

21:50

Gică Popescu s-a ”echipat” special pentru Crăciun. A purtat haine tradiționale. ”Craciun fericit! ? Va doresc sa va bucurati de aceste momente frumoase impreuna cu persoanele importante din viata voastra! ?. I wish u a Merry Christmas! May you feel the joy of your loved ones in this special day! ?”, a scris ”Baciul”, pe Facebook. Tuns periuță și […] Post-ul Gică Popescu s-a ”echipat” special pentru Crăciun. A purtat haine tradiționale apare prima dată în Libertatea.ro.