liveTEXT + VIDEO ACUM Meci tare pentru Rednic în Belgia! Joacă pe terenul liderului Club Brugge. Dezastru pentru Mouscron în primele 15 minute din repriza secundă

Ilie Dumitrescu a mărturisit cele două mari regrete pe care le are ca fotbalist. Primul regret e legat de echipa de club, faptul că n-a jucat în finala CCE contra lui AC Milan, iar al doilea e de la națională, sfertul de finală din SUA cu Suedia. "Nu-mi pare rău de nimic din ce am făcut ca fotbalist, dar am două regrete care mi-au marcat viața, două episoade pe care nu le voi uita niciodată. ...