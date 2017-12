Accident rutier pe DN1A; trafic restricţionat pe un sens

17:20

Sprinter ieşit din comun, rock-star al atletismului, carismă inegalabilă... Usain Bolt a spus adio sportului în luna august, după Campionatele Mondiale de la Londra, cu un palmares extraordinar, care cuprinde opt titluri olimpice şi două recorduri mondiale greu de depăşit, la 100 m (9sec.58/100) şi 200 m (19 sec.19/100), lăsând în urma sa un vid imens.Iubitorii fotbalului şi-au luat la rândul lor la revedere de la mai mulţi jucători de legendă în 2017 şi au vărsat, cu siguranţă, o mică lacrimă în momentul în care Francesco Totti, Philipp Lahm sau Xabi Alonso au agăţat ghetele în cui.Iată principalii sportivi retraşi din activitate pe parcursul acestui an: IANUARIE4. Atletism. Americanul Ashton Eaton, dublu campion olimpic la decatlon, şi-a încheiat cariera la 28 de ani. Medaliat cu aur la JO 2012, de la Londra, el a devenit patru ani mai târziu, la Rio, al treilea sportiv din istorie care a reuşit să-şi păstreze titlul olimpic la decatlon, după Bob Mathias (1948, 1952) şi Daley Thompson (1980, 1984). Campion mondial în 2013 şi 2015, Eaton deţine totodată recordul mondial în această disciplină, cu 9.045 puncte.7. Schi alpin. Superstar în Slovenia, Tina Maze şi-a luat adio în faţa publicului său, cu ocazia unui ultim slalom uriaş, la Maribor. La 33 de ani, ea a părăsit circuitul mondial de schi alpin cu un palmares excepţional: 4 medalii olimpice, între care 2 de aur (coborâre şi slalom uriaş, în 2014), 9 medalii mondiale (4 de aur, 5 de argint), 26 de victorii în Cupa Mondială (ea s-a impus în fiecare dintre cele 5 discipline) şi 81 de podiumuri, cu un record de puncte realizat în sezonul 2012/2013 (2.414 puncte).23. Formula 1. Bernie Ecclestone, legendarul conducător al Marelui Circ, este concediat fără menajamente de noii proprietari americani ai Formulei 1, Liberty Media, după o "domnie" de trei decenii. La 83 de ani, Ecclestone părăseşte sportul la a cărui creştere mondială a contribuit din plin şi care, în schimb, l-a făcut miliardar. Fost pilot, iar apoi conducător de echipă, fondator al FOCA (asociaţia constructorilor), britanicul a preluat controlul de facto al Formulei 1 şi a drepturilor comerciale ale acesteia la finele anilor '80.FEBRUARIE2. Fotbal. Fostul mijlocaş al Angliei şi al echipei Chelsea, Frank Lampard, a agăţat ghetele în cui, la 38 de ani, după o carieră de 21 ani, între care 13 petrecuţi la Chelsea, pentru care a marcat 211 goluri. În 106 selecţii pentru naţionala Angliei, el a marcat de 29 ori. Cu gruparea londoneză, Lampard a câştigat Liga Campionilor în 2012, Europa League un an mai târziu, plus trei titluri şi 4 Cupe ale Angliei, precum, şi 2 Cupe ale Ligii. Fostul număr 8 de la Chelsea şi-a încheiat cariera în SUA, la formaţia New York City FC.19. Atletism. Ladji Doucoure, campion mondial în 2005, la 110 m garduri şi ştafetă 4x100 m, a spus adio atletismului, după o ultimă participare ratată, în proba de 60 m, la Bordeaux. Născut dintr-un tată malian şi o mamă senegaleză, el a fost primul care a reuşit să coboare recordul Franţei la 110 m garduri sub 13 secunde (12sec.97/100, în 2005). Cariera sa a fost însă marcată de numeroase accidentări.APRILIE17. Rugby. Internaţionalul australian Drew Mitchell a spus capăt carierei, la 33 de ani. Sosit la echipa franceză Toulon, în 2013, Mitchell (fost jucător la Queensland Reds, Western Force şi Waratahs) a câştigat două Cupe ale Europei, în 2014 şi 2015, plus campionatul Franţei în 2014. Pentru Wallabies, el a marcat 34 de eseuri în 71 de selecţii şi a disputat finala Cupei Mondiale 2015.30. Baschet. Paul Pierce, 39 ani, fost jucător emblematic al echipei Boston Celtics, s-a retras din activitate după eliminarea lui Los Angeles Clippers în primul tur al play-off-ului, de către Utah Jazz. În 2008, "The Truth", cum este supranumit Pierce, a ajutat-o pe Boston Celtics să cucerească al 17-lea titlu de campioană a NBA din istoria sa, punând capăt unei aşteptări de 22 de ani. În 19 sezoane petrecute în liga profesionistă nord-americană de baschet, el a reuşit 26.403 puncte.MAI6. Rugby. Fostul căpitan emblematic al XV-ul Franţei, Thierry Dusautoir, a spus adio rugby-ului, la 35 de ani. În 249 de meciuri disputate pentru echipa Toulouse, la care a sosit în 2006, el a câştigat o Cupă a Europei (2010) şi trei campionate ale Franţei (2008, 2011, 2012). Dusautoir a fost finalist al Cupei Mondiale cu Franţa şi a câştigat Turneul celor Şase Naţiuni în 2010.15. Fotbal. Fundaşul internaţional argentinian Martin Demichelis (36 ani) şi-a anunţat retragerea din activitate, după ultimul meci disputat cu Malaga în campionatul Spaniei. El a mai evoluat în cariera sa la formaţiile River Plate, Bayern Munchen şi Manchester United. În palmaresul argentinianului figurează 4 titluri de campion al Germaniei şi unul de campion al Angliei, plus o finală de Liga Campionilor, disputată cu Bayern în 2010. Demichelis a participat la două Cupe Mondiale cu naţionala Argentinei, alături de care a disputat finala ediţiei 2014.17. Fotbal. Atacantul olandez Dirk Kuyt, proaspăt campion cu Feyenoord Rotterdam, a pus capăt carierei sale, la 36 de ani. Finalist al Cupei Mondiale în 2010, cu naţionala Olandei, Kuyt a debutat la FC Utrecht, în 1998, evoluând apoi la Feyenoord, FC Liverpool şi Fenerbahce, înainte de a se întoarce la clubul din Rotterdam. În 104 selecţii, el a marcat 24 de goluri pentru naţionala Oranje, cu care a disputat finala CM 2010 şi s-a clasat pe poziţia a treia la ediţia 2014.20. Fotbal. Dublu "standing ovation" pe Allianz Arena, la ultima etapă din Bundesliga. Fanii bavarezi au sărbătorit victoria lui Bayern în meciul cu Freiburg (4-1), însă au salutat mai ales retragerile lui Philipp Lahm (33 ani) şi Xabi Alonso (35 ani), doi dintre veteranii clubului din Munchen. Trecut pe la FC Liverpool şi Real Madrid, mijlocaşul defensiv spaniol a câştigat două Ligi ale Campionilor, plus un titlu de campion mondial şi două titluri europene cu naţionala Spaniei, pentru care a evoluat de 114 ori. La care se adaugă trei titluri de campion al Germaniei cu Bayern. La rândul său, Lahm, care şi-a petrecut întreaga carieră la Bayern, are în palmares 8 titluri de campion naţional şi 6 Cupe ale Germaniei, plus un trofeu al Ligii Campionilor (2013). El a fost unul dintre jucătorii de bază al Nationalmannschaft, cu care a câştigat titlul mondial în 2014.IUNIE24. Fotbal. Fundaşul Alvaro Arbeloa, campion mondial în 2010 şi dublu campion european cu selecţionata Spaniei, s-a retras din activitate, la 34 de ani, după ce a cucerit două Ligi ale Campionilor cu Real Madrid (2014 şi 2016).IULIE17. Fotbal. Italianul Francesco Totti a spus capăt, în mod oficial, carierei sale sportive, după 25 de sezoane petrecute la AS Roma, clubul său formator. În 786 de meciuri disputate în tricoul Romei, începând cu anii săi de juniorat, Totti a marcat un total de 307 goluri. El şi-a făcut debutul ca profesionist în 1993, la vârsta de 16 ani. Cel mai bun marcator din Serie A în 2007 şi dublu câştigător al titlului de jucător al anului în Italia, Totti are în palmares două cupe ale Italiei, un Scudetto, cucerit în 2001, precum şi o Cupă Mondială, câştigată cu naţionala Italiei în 2006.22. Kaiac. Emilie Fer, campioană olimpică la kaiac slalom în 2012, s-a retras din activitate, la 34 de ani. După un loc şapte ocupat la JO de la Beijing, ea a oferit Franţei, la JO de la Londra, prima medalie de aur din istoria sa la kaiac simplu feminin, înainte de a câştigat titlul de campioană mondială, la Praga.23. Ciclism. După 15 Tururi ale Franţei, Thomas Voeckler a spus adio sportului cu pedale, pe Champs-Elysees, la 38 de ani. Profesionist începând cu sezonul 2012, francezul a purtat de două ori tricoul galben în cursa din Hexagon, timp de zece zile, în 2004 şi 2011. El a câştigat patru etape, ultima în 2012, clasându-se pe locul al patrulea la ediţia din 2011 a Turului Franţei.25. Scrimă. Spadasinul francez Jean-Michel Lucenay, campion olimpic pe echipe în 2016, la Rio, a pus capăt carierei sale, la 39 de ani, după Campionatele Mondiale de la Leipzig (Germania), încheiate cu un ultim titlu pe echipe. El a părăsit scrima cu un palmares în care figurează un titlu olimpic pe echipe, cinci titluri mondiale colective şi un titlu individual european, în 2010, an în care a cucerit de asemenea bronzul individual, la Mondialele de la Paris.AUGUST3. Box. Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko, fost campion mondial la categoria grea, care a dominat boxul profesionist o lungă perioadă, alături de fratele său Vitali, şi-a anunţat retragerea, la 41 de ani. Campion unificat al greilor, în perioadele 2000-2003 şi 2006-2015, Kliciko a rămas neînvins timp de 11 ani, înainte de a pierde centurile WBA şi WBO în faţa britanicului Tyson Fury, pe 28 noiembrie 2015. O nouă înfrângere, în faţa britanicului Anthony Joshua, pe 29 aprilie 2017, pe stadionul Wembley, a precipitat retragerea sa, după o carieră în care a înregistrat 64 de victorii, 54 înainte de limită, şi 5 înfrângeri.13. Atletism. Jamaicanul Usain Bolt, marea vedetă a atletismului mondial, s-a retras din activitate după Campionatele Mondiale de la Londra. Recordman mondial la 100 m (9sec.58/100) şi 200 m (19sec.19/100), octuplu campion olimpic, superstarul sprintului şi-a încheiat cariera cu o medalie de bronz la 100 m, înainte de a abandona în timpul ştafetei de 4x100 m. O legendă a pistelor, cu alura unei vedete rock, Usain Bolt rămâne în anale ca un campion ieşit din comun, care a revoluţionat sprintul şi atletismul, atât prin performanţe, cât şi prin atitudine, care a devenit imaginea sa de marcă.18. Tenis. Americanca Melanie Oudin, fostă numărul 2 mondial la junioare, a pus capăt carierei la 25 de ani, din cauza problemelor recurente de sănătate. Oudin are în palmares un titlu WTA la simplu, cucerit în 2012 la Birmingham, precum şi o victorie la dublu mixt în Openul Statelor Unite (2011), alături de compatriotul său Jack Sock. Ea a avut cea mai bună clasare în ierarhia feminină în aprilie 2010, când a ocupat locul 31 mondial.OCTOMBRIE4. Gimnastică. Cătălina Ponor şi-a anunţat retragerea după ratarea calificării în finala de la bârnă la Campionatele Mondiale de la Montreal. În vârstă de 30 de ani, sportiva din Constanţa a avut ultima sa participare la Openul Mexican (25 noiembrie), unde a câştigat două medalii de aur şi una de argint. În cariera sa, Cătălina Ponor cucerit 23 de medalii la competiţiile majore: 5 la Jocurile Olimpice (3 aur, 1 argint, 1 bronz), 5 la Campionatele Mondiale (3 argint şi 2 bronz) şi 13 la Campionatele Europene (8 aur, 2 argint şi 3 bronz).28. Tenis. Elveţianca Martina Hingis, fostă numărul unu mondial, s-a retras din activitate după Turneul Campioanelor de la Singapore, unde a luat parte în proba de dublu. Hingis a agăţat pentru prima oară racheta în cui în 2003, la 22 de ani, din cauza accidentărilor repetate. Ea a revenit în circuit în 2006, fără să mai atingă însă niciodată nivelul de altădată. În noiembrie 2007, ea s-a retras după un control antidoping pozitiv la cocaină, în timpul turneului de la Wimbledon, pentru care s-a declarat tot timpul nevinovată.NOIEMBRIE6. Fotbal. Italianul Andrea Pirlo, campion mondial în 2006 şi dublu câştigător al Ligii Campionilor, a spus capăt lungii sale carierei, în care s-a făcut remarcat prin eleganţa jocului său şi pasele unice. Pirlo (38 ani) a evoluat în campionatul nord-american începând din 2015, la New York City FC, după ce a câştigat un nou titlu de campion al Italiei cu Juventus, al şaselea din palmaresul său (2 cu AC Milan şi 4 cu Juve).7. Fotbal. Mijlocaşul defensiv al echipei Los Angeles Glaxy, Robbie Rogers, şi-a anunţat retragerea din soccer-ul profesionist. Devenit, în 2013, primul sportiv al unei echipe dintr-o ligă profesionistă majoră din America de Nord care a recunoscut că este gay, Rogers a pus capăt, la 30 de ani, unei carierei în cursul căreia a mai evoluat în Anglia şi Olanda.9. Formula 1. Pilotul brazilian al echipei Williams, Felipe Massa, s-a retras la finalul ediţiei din acest an a Campionatului Mondial de Formula 1, la vârsta de 36 ani. Vicecampion al lumii în 2008, îşi anunţase retragerea şi în sezonul trecut, însă a acceptat să concureze încă un sezon, la cererea echipei sale. Cariera lui Felipe Massa, care a disputat peste 260 de Mari Premii, a cunoscut apogeul în 2006, când fost la un pas de câştigarea titlului de campion al lumii, dar a încheiat al treilea.9. Atletism. Sprintera americană Carmelita Jeter, a doua performeră din istorie la 100 m, a spus adio atletismului, la 37 de ani. Cu un record personal de 10sec.64/100, stabilit în septembrie 2009, la Shanghai (China), Jeter are în palmares trei titluri mondiale, unul dintre ele la 100 m, cucerit în 2011, precum şi trei medalii olimpice cucerite în 2012, la Londra, între care un aur la ştafetă 4x100 m, cu un nou record mondial (40sec.82/100).14. Tenis. Cehul Radek Stepanek şi-a anunţat retragerea, după o carieră profesionistă de 21 ani, pe parcursul cărei a câştigat, între altele, două Cupe Davis şi două titluri de dublu în Marele Şlem. El mai are în palmares cinci titluri ATP la simplu, atingând cea mai înaltă poziţie din carieră (locul 8 mondial) în 2006, anul celei mai bune performanţe din cariera sa în Marele Şlem, un sfert de finală la Wimbledon.16. Rugby. Internaţionalul englez Tom Croft (32 ani), cu 40 de selecţii în XV-le Trandafirului, a pus capăt carierei sale de jucător. Convocat de cinci ori în selecţionata Leilor britanici şi irlandezi, flankerul englez a evoluat la o singură echipă, Leicester Tigers, la care şi-a făcut debutul la vârsta de 20 ani şi cu care a câştigat patru titluri în Premiership.DECEMBRIE17. Fotbal. Mijlocaşul brazilian Ricardo Kaka, laureatul Balonului de Aur ediţia 2007, şi-a anunţat retragerea din activitate, la vârsta de 35 ani, după o carieră pe parcursul căreia a evoluat la Real Madrid şi AC Milan. Kaka a evoluat ultima oară în campionatul nord-american, la echipa Orlando City FC, din Major League Soccer (MLS).19. Fotbal. Cehul Tomas Rosicky, fostul jucător al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, şi-a anunţat retragerea din activitate, la vârsta de 37 ani. Rosicky s-a transferat, la finele lui 2001, de la Sparta Praga la echipa germană Borussia Dortmund, la care a a rămas cinci ani, înainte de a fi achiziţionat de Arsenal Londra, club la care petrecut zece sezoane. Coordonator de joc emblematic şi căpitan al naţionalei Cehiei (105 selecţii, 23 de goluri), "Micul Mozart", cum a fost supranumit Rosicky, şi-a văzut cariera afectată de numeroase accidentări. Desemnat cel mai bun fotbalist din ţara sa natală în trei rânduri (2001, 2002, 2006), Tomas Rosicky a câştigat titlul de campion naţional cu Sparta Praga, fiind totodată campion în Bundesliga în Borussia Dortmund. Cu selecţionata Cehiei, el a participat la patru Campionate Europene (2000, 2004, 2012, 2016), precum şi la Cupa Mondială din 2006. Ultima echipă la care a jucat a fost Sparta Praga.AGERPRES (autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)