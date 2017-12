Horoscop, miercuri, 27 decembrie 2017. Gemenii privesc cu neîncredere în jur. Ar trebui să ia în calcul faptul că oamenii mai și greșesc

22:50

Vlad Chiricheș, doar rol de Moș Crăciun la Napoli. Plus o petrecere în pijamale. Căpitanul României și-a pus echipament de Moș Crăciun, pentru fanii liderului din Serie A, imagini apărute pe site-ul oficial, sscnapoli.it. Petrecerile s-au ținut lanț la Napoli la sfârșit de an. Acum o săptămână, Jorginho și-a sărbătorit a 26-a aniversare, iar jucătorii lui Sarri […]