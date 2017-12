Problema Ierusalimului, abordată în cursul unei întrevederi între regele saudit şi premierul turc

15:40

Reprezentanţii celor 43 de organizaţii civice care s-au întâlnit miercuri cu prim-ministrul Mihai Tudose i-au solicitat acestuia prorogarea aplicării legilor Justiţiei printr-o ordonanţă de urgenţă, sesizarea Comisiei de la Veneţia şi demiterea ministrului Tudorel Toader, a declarat Mihai Poliţeanu, reprezentantul mişcării civice Iniţiativa România."Am fost astăzi la întâlnire cu premierul Mihai Tudose, unde am livrat un mesaj foarte clar şi am avut trei solicitări. Mesajul este că România este la un moment de derapaj major de la standardele democratice şi de la standardele statului de drept şi că premierul trebuie să asume responsabilităţile pe care le are şi să folosească pârghiile instituţionale pentru a stopa aceste derapaje majore", a precizat Poliţeanu, după întâlnirea cu premierul Tudose, care a avut loc la Palatul Victoria şi a durat peste două ore.Potrivit lui Poliţeanu, prima solicitare adresată şefului Executivului a fost sesizarea Comisiei de la Veneţia în legătură cu pachetul de legi ale Justiţiei şi, în viitor, cu legile privind modificarea Codurilor penale."A doua solicitare pe care am avut-o a fost prorogarea aplicării legilor Justiţiei, amânarea aplicării legilor Justiţiei prin ordonanţă de urgenţă până la momentul în care Comisia de la Veneţia îşi spune opinia, un punct de vedere în legătură cu aceste legi şi are loc un dialog real între legiuitor, instituţiile independente ale statului, Comisia Europeană", a spus Poliţeanu.Totodată, ONG-urile i-au cerut premierului Tudose demiterea ministrului Justiţiei."A treia solicitare pe care am avut-o a fost demiterea imediată a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care de mult nu mai este un partener credibil din punct de vedere moral şi profesional, atât pentru societatea civilă, atât pentru instituţiile independente ale statului, cât şi pentru partenerii externi", a arătat Poliţeanu.El a mai precizat că la cele trei solicitări a fost primit un singur răspuns de la premier. "Răspunsul este pe sesizarea Comisiei de la Veneţia. Nu este un răspuns categoric la acest moment. A zis că în următoarele zile se va interesa asupra discuţiilor pe care le-a avut ministrul Justiţiei cu Comisia de la Veneţia şi va lua o decizie în consecinţă", a mai afirmat Poliţeanu.În opinia sa, discuţia cu premierul "nu este îmbucurătoare". "Soluţia este în continuare proteste şi încă o dată proteste până când aceste legi ale Justiţiei şi modificările la legislaţia penală vor fi stopate cu totul", a spus Poliţeanu.Potrivit acestuia, la solicitarea privind prorogarea aplicării legilor Justiţiei, premierul a menţionat că Executivul nu-şi asumă ordonanţe de urgenţă în materia legislaţiei penale."În ceea ce priveşte demiterea ministrului Justiţiei, am considerat răspunsul negativ, deşi nu a spus 'Nu'", a arătat Poliţeanu.În ceea ce-l priveşte pe ministrul Justiţiei, Poliţeanu a precizat că Tudorel Toader şi-a pierdut credibilitatea."Şi-a pierdut orice credibilitate morală şi profesională, în măsura în care în cazul Belina s-a comportat ca un avocat al celor trimişi în judecată, al inculpaţilor. A minţit în legătură cu întâlnirea cu ambasadorii, de a trebuit ambasadorii să iasă pe surse să spună că nu s-a discutat ceea ce a spus domnul Tudorel Toader. (...) Domnul Tudorel Toader este iniţiatorul acestor atrocităţi de legi, (...) a plantat o bombă la temelia statului de drept", a adăugat Poliţeanu.În opinia sa, România este "la marginea prăpastiei" în acest moment."Suntem într-un moment grav, în care separaţia puterilor în stat a fost ştearsă cu totul. Legislativul a fost pus în subordinea unor interese de natură penală ale câtorva oameni şi aici vorbesc în primul rând de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, care au interese directe, având dosare penale", a afirmat Poliţeanu.În opinia sa, Parlamentul se comportă "ca la restaurant". "Asta a ajuns Parlamentul la acest moment - un restaurant în care se serveşte fiecare pe dezincriminări ale faptelor de corupţie sau altor fapte penale grave", a mai arătat Poliţeanu.Cele 43 de organizaţii civice, active în protestele de stradă în privinţa propunerilor de modificare a legilor Justiţiei şi Codurilor penale, au adresat sâmbăta trecută o scrisoare deschisă premierului în care i-au solicitat o întâlnire în perioada 27 - 30 decembrie, subliniind că dialogul este singura soluţie pentru prezervarea şi consolidarea democraţiei. În aceeaşi zi, şeful Executivului a anunţat că acceptă întâlnirea. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)