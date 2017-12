Ploscă, din Snagov, și-a măcelărit soția 1995 și trei din cei patru copii

00:15

Acest act normativ a fost început din septembrie 2015, dar a fost nevoie de 2 ani ca proiectul să fie terminat de Ministerul Sănătății și depus la Parlament. Timp în care am avut o epidemie de rujeolă, care a dus la decesul a 36 de oameni, și suntem în al treilea sezon gripal cu zeci de mii de cazuri înregistrate. Apoi, dacă senatorilor le-a luat o lună să analizeze Legea și s-o aprobe în plen, deputații se „chinuie” de două luni cu ea și n-au reușit nici măcar s-o treacă de comisii