VIDEO/A schimbat Mindcraft-ul cu cărțile și acum este booktuber. Andi Vlădoiu, la 10 ani, este un Dan C.Mihăilescu în online

Mulți dintre noi am face orice să aflăm cât mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, însă de peste 40 de ani, un bărbat refuză să deschidă cadoul oferit de iubita lui. Și spune că nu are de gând să o facă nici în perioada următoare. Adrian Pierce se încăpățânează să nu afle ce […]