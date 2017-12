Ambasada americană la Ankara şi cea turcă la Washington anunţă ridicarea reciprocă a restricţiilor privind vizele

17:10

Cupa Mondială de fotbal din 2018 este ultima şansă pentru argentinianul Lionel Messi şi portughezul Cristiano Ronaldo de a câştiga cea mai importantă competiţie rezervată echipelor naţionale, scrie AFP.Se pune întrebarea dacă Messi şi Cristiano Ronaldo, care au marcat ultimul deceniu cu performanţele lor la nivelul echipelor de club, pot intra în panteonul fotbalului fără să câştige o Cupă Mondială.Pentru a deveni egalul lui Pele, Diego Maradona sau Zinedine Zidane nu ajunge că câştigi de cinci ori Balonul de Aur sau de patru ori Liga Campionilor. Dincolo de statisticile personale impresionante, pentru a atinge statutul de legendă, jucători atât de talentaţi ca Messi şi Ronaldo au nevoie de câştigarea Mondialului.Messi are 61 de goluri în 123 de meciuri la naţională, dar nu are niciun trofeu cu Argentina, echipă care nu a mai triumfat într-o competiţie din 1997. Atacantul Barcelonei a fost aproape de câştigarea titlului suprem la Mondialul 2014, dar naţionala "albiceleste" a pierdut finala împotriva Germaniei, aceeaşi echipă care a oprit-o în sferturi de finală la ediţiile 2006 şi 2010.După deziluzia de la Mondialul brazilian, Messi şi coechipierii săi din această nouă generaţie de aur a Argentinei - atacanţii Sergio Aguero şi Gonzalo Higuain, mijlocaşii Angel Di Maria şi Javier Mascherano sau portarul Sergio Romero - au pierdut două finale de Copa America, în 2015 şi 2016, în faţa selecţionatei Chile, de fiecare dată la lovituri de departajare.Messi a declarat recent pentru o televiziune din ţara sa, TyC Sports: "Va fi foarte greu să continuăm (în caz de eşec) fiindcă suntem de mulţi ani la naţională, am disputat multe meciuri împreună şi am pierdut mai multe Copa America. Iar lumea va dori să vadă chipuri noi". După eşecul de la ultima ediţie de Copa America, Messi s-a retras pentru scurt timp de la naţională."Dacă vrem să devenim campioni (mondiali), trebuie să jucăm mai bine, fiindcă nivelul nostru actual se dovedeşte insuficient", a spus Messi. În opinia sa, marile favorite ale Mondialului de anul viitor sunt Brazilia, Germania, Franţa şi Spania.Constatarea lui Messi este una lucidă. Deşi are nenumăraţi jucători talentaţi, de la Paulo Dybala la Mauro Icardi (ambii de 24 de ani), Argentina a obţinut cu greu calificarea directă la Mondialul din Rusia.Sub bagheta lui Jorge Sampaoli, al treilea său selecţioner în trei ani, Argentina are la Mondial o grupă complicată, cu Croaţia, Islanda şi Nigeria.Marele rival al lui Messi, Cristiano Ronaldo a nimerit cu naţionala Portugaliei într-o grupă din care mai fac parte Spania, Iran şi Maroc. "CR7", care a oferit Portugaliei primul său trofeu major, EURO 2016, nu este supus aceleiaşi presiuni ca Messi.Ronaldo are parte de o spirală pozitivă după câştigarea EURO, el reuşind o dublă istorică în Liga Campionilor cu Real Madrid (2016, 2017). O eventuală victorie la Mondialul din Rusia ar însemna un bonus formidabil într-o carieră bogată în trofee colective şi individuale."Eu am intrat deja în istoria fotbalului, nu doar prin câştigarea acestui Balon de Aur. Intrasem deja când am câştigat un Balon de Aur, apoi două, trei, patru, cinci: acum e normal să intru în istorie ca jucătorul care l-a obţinut cel mai des", a afirmat lusitanul după ce a obţinut cincea oară acest trofeu, egalând recordul lui Messi.În ciuda igienei sale de viaţă ireproşabile şi a unui mental de campion, cel care va împlini 33 de ani lasă să se întrevadă un uşor regres de la începutul sezonului. Rămâne de văzut dacă el va reuşi să ridice nivelul evoluţiilor sale la momentul cel mai potrivit, în vara anului viitor, aşa cum s-a întâmplat în primăvară în Liga Campionilor.Portugalia depinde mult de sclipirile lui Ronaldo şi nu are forţa colectivă a Braziliei, Germaniei sau Spaniei. Ceva asemănător se întâmplă cu Argentina lui Messi.În opinia celor mai mulţi specialişti, favorite la titlu sunt Germania, Brazilia, Spania şi Franţa."Dacă ar trebui să aleg acum o echipă, aceea ar fi Franţa", a declarat recent fostul internaţional englez Gary Lineker pentru site-ul FIFA. "Uitaţi-vă ce jucători au: un portar bun, o apărare foarte tare şi mijlocaşi foarte talentaţi. Kante este incredibil. În faţă, îl au pe Mbappe, care are potenţialul unui superstar. Este o echipă la modă, asta e sigur".Toată lumea vorbeşte despre Kylian Mbappe, atacantul în vârstă de 18 ani. "Mondialul poate revela o viitoare vedetă. În acest moment, la cel mai înalt nivel sunt Ronaldo şi Messi, dar nu va fi întotdeauna la fel. Cred că viitoarea vedetă poate fi Mbappe sau Neymar", a declarat fostul mare atacant englez Michael Owen cu ocazia decernării Balonului de Aur 2017.Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, refuză eticheta de favorit, dar şi cea de antrenor norocos, ultima părând justificată de o tragere la sorţi care a decis că echipa sa va juca, în Grupa C, alături de Peru, Australia şi Danemarca. "Dacă ne amintim, a existat la noi acest sentiment unanim în 2002 şi 2010", când Franţa nu a trecut de faza grupelor, a spus Deschamps. "(...) astăzi, în fotbalul de înalt nivel, trebuie să învingi toţi adversarii, să ai respectul şi modestia care sunt necesare", a adăugat el.Firma Opta, care se ocupă de statistică, a dezvăluit pronosticurile sale: Brazilia lui Neymar este marea favorită pentru victoria finală, în faţa Germaniei, a Argentinei (deşi aceasta a întâmpinat dificultăţi în preliminarii) şi a Franţei. Ultima echipă în acest clasament este Marocul. Japonia este pe locul 10, devansând Anglia atacantului Harry Kane."Candidatele la titlu? Spania, Brazilia, Germania... Franţa. Cred că în acest moment sunt naţionalele care lasă cea mai bună impresie, care joacă cel mai bine şi au cele mai bune individualităţi", a spus recent Messi"Cred că Mondialul va fi formidabil pentru brazilieni", a declarat Neymar pentru site-ul FIFA. Atacantul are o revanşă de luat la această competiţie, el accidentându-se în 2014 înaintea dezastrului din semifinale împotriva Germaniei (1-7). "Am plâns mult şi m-am întrebat ce s-a întâmplat cu mine", şi-a amintit jucătorul lui PSG. Întrebat cum crede că se va termina de data aceasta Mondialul, el a răspuns râzând şi vorbind despre sine la persoana a treia: "În 2018, Neymar va fi foarte mulţumit la Mondial".TV Globo, ce mai mare canal din Brazilia, vede Selecao întâlnind Argentina în finală, după ce a eliminat Spania în semifinale, Anglia în sferturi şi Mexicul în optimi.Vicente Del Bosque, fost selecţioner al Spaniei (2008-2016), vede un viitor strălucit pentru La Roja. "Suntem într-o perioadă de speranţă, de încredere şi am toată încrederea în această naţională a Spaniei. E printre echipele pretendente la titlu la acest Mondial", a afirmat blajinul mustăcios pentru canalul spaniol Cuatro.Încrederea nu se întâlneşte doar la spanioli. "Vom fi probabil favoriţii": Joachim Loew, selecţionerul Germaniei, deţinătoarea titlului, nu ascunde aşteptările existente în jurul echipei sale.AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)