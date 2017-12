Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost numit „Dezinformatorul Anului”

16:00

Lanţul de magazine Profi a devenit în acest an cel mai extins retailer din România după ce a deschis 195 de unităţi noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider şi după numărul de deschideri din acest. Acelaşi titlu l-a primit şi anul trecut când a inaugurat 134 de unităţi. De altfel, an de an retailerul a apăsat pedala de acceleraţie, ajungând astăzi să se apropie de 700 de unităţi. Prin comparaţie, următorul clasat este lanţul olandezo-belgian Mega Image care are circa 585 de magazine. În total în tot comerţul modern există circa 2.000 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, proximitate şi cash & carry.