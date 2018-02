Siria: Washingtonul cere Moscovei să facă respectat armistiţiul

05:40

Cântăreţul Ed Sheeran este artistul care ocupă primul loc în topul muzicienilor cu cele mai mari vânzări de discuri pe plan global în 2017. Artistul britanic i-a devansat în acest clasament pe rapperul canadian Drake şi cântăreaţa americană Taylor Swift, au anunţat luni reprezentanţii Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), citaţi de Press Association şi AFP.Ed Sheeran, care îi urmează rapperului Drake în fruntea acestui clasament anual, a obţinut un succes comercial răsunător cu cel de-al treilea album de studio al său, intitulat "Divide", şi cu single-urile "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" şi "Perfect", a subliniat IFPI.Lansat în martie 2017, albumul "Divide" a primit discul de platină în 32 de pieţe naţionale, în timp ce single-ul "Shape of You" a fost "titlul cel mai bine vândut din lume în 2017" şi a fost certificat cu discul de platină în 32 de pieţe, a precizat IFPI. Ed Sheeran a devenit primul artist din lume care a reuşit să câştige ambele trofee acordate de IFPI într-un singur an, întrucât s-a clasat pe primul loc atât în topul vânzărilor de albume, cât şi în clasamentul vânzărilor de single-uri.El este cel de-al cincilea artist recompensat cu trofeul anual decernat de IFPI pe baza vânzărilor de albume. La ediţiile precedente, premiul a fost câştigat de Drake (2016), Adele (2015), Taylor Swift (2014) şi One Direction (2013).Drake, care a ocupat primul loc în topul vânzărilor mondiale muzicale din 2016, se află pe locul al doilea în clasamentul din 2017, graţie compilaţiei sale "More life" - album care a generat cele mai multe ascultări în 24 de ore pe serviciul Apple Music şi care deţine recordul pentru cel mai mare număr de difuzări în ziua lansării sale pe serviciul Spotify, potrivit IFPI. Foto: (c) Frank Gunn / APPe locul al treilea în clasamentul celor mai mari vânzări muzicale de anul trecut s-a clasat cântăreaţa americană Taylor Swift. Cel mai recent album de studio al ei, intitulat "Reputation", a apărut pe piaţă în noiembrie 2017. Foto: (c) Evan Agostini / APIFPI, cu sediul general la Londra, întocmeşte acest clasament anual ţinând cont de vânzările de discuri în format fizic, vânzările online şi difuzările în streaming. IFPI nu a comunicat însă, deocamdată, volumul total al vânzărilor pentru fiecare artist.Topul 10 al artiştilor cu cele mai mari vânzări de albume în 2017 arată astfel: Ed Sheeran, Drake, Taylor Swift, Kendrik Lamar, Eminem, Bruno Mars, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park şi The Chainsmokers.