Încă un producător va renunţa la autoturismele echipate cu motoare diesel (FT)

In Bucuresti temperaturile vor cobori pana la minus 17 - minus 18 grade, vantul continuand sa atinga marti, la rafala, 55 - 65 km pe ora.Marti si miercuri, minimele vor cobori pana la minus 20 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si din Moldova, iar in 1 si 2 martie minimele vor ajunge pana la minus 22 de grade Celsius.Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica doua coduri portocalii prin care avertizeaza ca, incepand de luni dimineata, urmeaza ninsori si viscol in 12 judete din sudul si sud-estul Romaniei. De asemenea, un cod galben pentru fenomene meteo similare va fi valabil de luni dimineata pana marti seara in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei.Primul cod portocaliu este valabil luni judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman intre orele 07.00 si 23.00. Va ninge abundent si se va depune strat de zapada local de peste 30...40 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 45...55 km/h, temporar viscolind ninsoarea.Al doilea cod portocaliu este valabil de luni ora 10.00 pana marti ora 14.00 in Municipiul Bucuresti si in judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea. Vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de 55-65 km/h, local peste 70 km/h si vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.Codul galben, emis pentru intervalul februarie, ora 04.00 - 27 februarie, ora 20.00 este valabil in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. Din dimineata zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand majoritatea zonelor tarii.In zonele mentionate mai sus ninsorile vor fi moderate si local insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent; vantul va avea intensificari cu viteze de 45-55 km/h, iar in partea de sud-est a teritoriului peste 60-65 km/h, viscolind si spulberand zapada si diminuand vizibilitatea.Toata tara este deja, incepand de duminica dimineata, sub un cod galben de frig valabil pana joi ora 10.00.Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger dimineata si noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzatia de rece, potrivit ANM.De asemenea, un cod portocaliu de temperaturi foarte scazute va intra in vigoare luni dimineata si isi va inceta valabilitatea tot in dimineata zilei de 1 martie.In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.