Academicianul Alexandru Surdu a primit titlu de cetăţean de onoare al Maramureşului

Antrenorul echipei de fotbal Gaz Metan Mediaş, Cristian Pustai, spune că formaţia sa trebuie să fie pragmatică şi să adune puncte în play-out-ul Ligii 1.Într-o conferinţă de presă în care au fost prezentate noile achiziţii ale clubului - Paul Pîrvulescu şi Sokratis Fytanidis - Pustai a subliniat, marţi, că obiectivul grupării este evitarea retrogradării.''Am efectuat încă două transferuri, sunt doi jucători pe care încercăm să-i integrăm cât mai repede. Paul vine acasă, este un jucător pe care-l cunosc, îl ştiu de când era mic, are acum experienţă, sper să vină cu dorinţa de a ne ajuta să reuşim evitarea retrogradării. Începe de săptămâna viitoare practic un nou campionat, trebuie să fim mai pragmatici şi să adunăm puncte'', a spus tehnicianul Gazului.Ioan Mărginean, preşedintele clubului, a arătat că sunt asigurate toate condiţiile pentru ca jucătorii să repare ce au stricat în timpul sezonului regulat.''Începe un nou campionat. Toată presiunea cade pe jucători şi antrenori. Am încercat să asigurăm toate condiţiile de pregătire, sper să putem repara tot ce am stricat în acest campionat. Nu pot decât să mă bucur că un jucător ca Pîrvulescu, pe care l-am dorit şi acum un an de zile, s-a reîntors, are interes să-şi relanseze cariera, e un băiat bun care a avut continuitate. Nu facem parti-pris-uri între jucătorii străini şi români, antrenorul decide cine joacă. Nu mai avem voie să greşim, am greşit enorm de mult, am arătat un fotbal spectaculos, dar când am tras linie în 4 meciuri ne-am propus minim 4 puncte, am obţinut doar 1 punct. S-a dovedit că niciun meci nu e jucat dinainte, sper ca toţi jucătorii să fie responsabili'', a afirmat Mărginean.Mijlocaşul Paul Pîrvulescu a spus că este fericit să revină la formaţia de unde a făcut pasul spre fotbalul mare.''Sunt fericit să fiu iar aici după 6-7 ani, chiar dacă e un moment destul de greu pentru club. De aici am făcut pasul spre fotbalul mare, sunt dator şi eu acestei echipe, sunt dator să ajut clubul pentru a-şi atinge obiectivele. Sunt foarte motivat, în primul rând vreau să-mi demonstrez mie nişte lucruri, sunt încrezător. Trebuie să facem puncte, e important să legăm rezultate bune'', a menţionat Pîrvulescu.La rândul său, fundaşul Sokratis Fytanidis a declarat că play-out-ul nu va fi uşor pentru echipă dar că va da tot ce are mai bun pentru a ajuta gruparea să-şi atingă obiectivul fixat.''Ştiu că echipa e acum într-o situaţie grea, avem nevoie de puncte, trebuie să evităm retrogradarea. Nu va fi uşor dar eu voi da 100% pentru echipă, voi încerca să ajut cât pot. Jucătorii trebuie să tragă tare pentru a schimba faţa echipei, sper că la final cu toţii vom zâmbi'', a spus Fytanidis.Gaz Metan Mediaş este pe locul 13 (penultimul) în Liga 1, cu 16 puncte, şi va juca în play-out. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)