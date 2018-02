ANM: Şapte judeţe din sudul ţării, sub Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol

21:30

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că are cunoştinţă despre declaraţiile preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la România şi că, în opinia sa, fără a da sfaturi, un preşedinte de ţară trebuie să fie al tuturor cetăţenilor, inclusiv al celor care au alte aspiraţii, subliniind că pentru ea important este ca Republica Moldova să meargă pe "drumul proeuropean"."Eu am să dau exemplul personal. În momentul în care am fost învestită prim-ministru, am spus că într-o ţară, pe proiecte comune, echilibrul şi buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat şi am o deschidere într-o cooperare foarte bună cu Parlamentul României, dar în acelaşi timp şi cu instituţia prezidenţială. Cred că acolo unde există o colaborare pe proiecte importante pentru ţară contează cel mai mult pentru cetăţeni. Nu propriile păreri cred că sunt importante, ci ceea ce pot să facă împreună instituţiile de care depinde soarta atâtor cetăţeni într-o ţară. Ştiu de declaraţiile domnului preşedinte (Igor Dodon - n.r.), dar eu cred că un preşedinte trebuie să fie preşedintele tuturor cetăţenilor, şi a celor care cred în altceva, au alte aspiraţii. Preşedintele este al tuturor şi cred că aceasta ar trebui să fie abordarea. Nu vreau să dau sfaturi, dar eu cred că nu trebuie o abordare radicală nici pentru România, nici pentru cetăţenii care cred în România. În fond şi la urma urmei, cetăţenii sunt cei care judecă dacă trebuie să meargă de-o parte sau de alta, iar singurul mod de a-şi pune în aplicare dorinţa pe care o au este votul, cel mai democratic mod de a se exprima al unui cetăţean", a declarat Viorica Dăncilă, într-un interviu la TVR Moldova, difuzat de TVR 1.Ea a fost întrebată cum vede faptul că în timp ce la nivel de Guvern şi Parlament ale Republicii Moldova există o retorică proeuropeană, instituţia prezidenţială de la Chişinău are o retorică "anti România sau prorusească" şi dacă acest tip de poziţionare zdruncină relaţia dintre România şi Republica Moldova.Dăncilă a subliniat că pentru ea este important ca Republica Moldova să meargă pe "drumul proeuropean"."Eu cred că ar fi o altă deschidere şi că nu trebuie să ne gândim numai la prezent. Trebuie să vedem viitorul, să vedem viitorul copiilor, viitorul generaţiilor de astăzi, care cred că au alte credinţe, au alte aspiraţii. Şi cred că aceste aspiraţii ale tinerilor sunt legate de Uniunea Europeană", a afirmat premierul.Prim-ministrul român a efectuat marţi o vizită la Chişinău, unde a avut întâlniri cu premierul Pavel Filip şi cu preşedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu. AGERPRES/ (A,AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)