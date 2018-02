Primii bugetari cărora le cresc salariile pe grila din 2022

12:50

Iar la aceasta lunga lista de competitii am putea aminti de una dintre cele mai importante competitii si anume, Liga Campionilor sau binecunoscuta UEFA Champions League.De asemenea putem spune ca Liga Campionilor din acest an este la cea de-a 63-a editie a turneului de fotbal European organizat de UEFA, dar si sezonul 26 din momentul din care a fost redenumit din Cupa Campionilor Europeni in Liga Campionilor UEFA. De aceasta data Liga Campionilor UEFA se va juca pe stadionul din Kiev (Ucraina), CNVM Olimpiyskiy.Castigatoarea acestei competitii va fi reprezentanta UEFA in Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA 2018, ce se va desfasura in Emiratele Arabe Unite, iar castigatoarea va putea juca in Supercupa Europei.Date importante despre Liga Campionilor UEFAPerioada de calificari pentru aceasta competitie s-a desfasurat in 27 Iunie - 23 August 2017, iar competitia propriu-zisa se desfasoara intre 12 Septembrie 2017 si 26 Mai anul curent. Astfel ca in aceasta competitie sunt inscrise 79 de echipe. Ceea ce pare destul de interesant pentru aceasta competitie sunt intocmai etapele din faza grupelor, cat si faza eliminatorie desfasurandu-se in urmatoarele etape: Runda a 16 – 11decembrie 2017 (data tragerii) – 13/14 si 20/21 februarie 2018 turul – 6/7 si 13/14 martie 2018 returul; Sferturile de finala – 16 martie 2018 (data tragerii) – 3/4 aprilie 2018 turul – 10/11 aprilie 2018 returul; Semi-finala – 13 aprilie 2018 (data tragerii) – 24/25 aprilie 2018 turul – 1/2 mai 2018 returul; Finala – 13 aprilie 2018 (data tragerii) – 26 mai 2018 pe stadionul din Kiev, Ucraina;Acestea fiind si cele mai importante etape ale competitiei mai sus amintite trebuie spus ca foarte multe persoane vor fi atente la fiecare detaliu legate de intreaga competitie, astfel incat sa poata paria fara nici un fel de restrictie. Prin urmare multi vor fi cei care vor opta pentru ponturi bune pariuri sportive sperand de altfel ca echipa lor favorita sa fie si castigatoare si bineinteles sa poata fi si ei castigatori.Cu siguranta cei ce vor paria vor avea grija sa gaseasca acele detalii definitorii care sa le dea incredere ca vor castiga toate acele pariuri pe care le-au realizat. Trebuie sa mai spunem ca Liga Campionilor UEFA a avut parte de mult mai multe etape eliminatorii ce definesc aceasta competitie si prin urmare aceste etape le puteti gasi enumerate si in urmatoarele randuri de mai jos: Prima runda de calificare – mansa I s-a jucat pe 27/28 iunie 2017, iar mansa secunda pe 4 iulie 2017; A doua runda de calificare – mansa I s-a jucat pe 11/12/14 iulie 2017, iar mansa secunda pe 18/19 iulie 2017; A treia runda de calificare - mansa I s-a jucat pe 25/26 iulie 2017, iar mansa secunda pe 1/2 august 2017;Asadar toate marile competitii vor da de fiecare data emotii miilor de persoane ce traiesc cu sufletul la gura fiecare moment de actiune al acesteia. Si pana la urma este de inteles de ce pasionatii de fotbal au parte de astfel de reactii, mai ales daca avem in vedere si faptul ca pariurile au devenit foarte importante pentru cei ce urmaresc cu sufletul la gura meciurile de fotbal din fiecare competitie.