Ambasadorul Ucrainei: Tentativa de incendiere a şcolilor din Cernăuţi nu e un caz unic; e o nouă etapă a războiului hibrid

17:40

Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminică seară organizată de Academia de film americană, însă celelalte pelicule nominalizate la această categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobândită şi impresionează în box office-ul mondial, după ce au obţinut în ultima lună încasări de zeci de milioane de dolari, informează Reuters."The Post", o dramă regizată de Steven Spielberg pentru 20th Century Fox despre libertatea presei, a beneficiat de cea mai mare creştere de box office, obţinând încasări de 91 de milioane de dolari - un plus de 63% - după ce a fost inclusă pe lista celor nouă pelicule nominalizate la Oscar la categoria "cel mai bun film", pe 23 ianuarie.Filmul fantasy "The Shape of Water", produs Fox Searchlight, a obţinut la rândul său după anunţarea nominalizărilor la Oscar un plus de încasări de 72 de milioane de dolari - o creştere cu 65% - potrivit datelor publicate de site-ul specializat Box Office Mojo.Efectul stimulator al Oscarurilor nu reprezintă însă un accident. Managerii marilor studiouri cinematografice alcătuiesc şi pun în practică strategii de lansare concepute cu mare atenţie, alături de campanii de marketing demarate după aflarea nominalizărilor, sperând să atragă spectatorii în sălile de cinematograf, într-o epocă în care aceştia dispun de multe opţiuni, inclusiv de aceea de a vedea filme de acasă, graţie platformelor de streaming video."The Shape of Water" a avut premiera într-un număr limitat de cinematografe americane la începutul lunii decembrie. În primul weekend după ce nominalizările la Oscar au fost anunţate, Fox Searchlight a dublat numărul sălilor în care filmul a fost proiectat, iar pelicula a reuşit să genereze încasări totale de 111 milioane de dolari.Studioul a cheltuit de asemenea 2,7 milioane de dolari pentru a difuza reclame TV şi talk-show-urile nocturne şi în pauzele publicitare ale unor seriale dramatice, precum "This Is Us", difuzat de NBC, potrivit companiei iSpot.Având trei pelicule nominalizate la categoria "cel mai bun film", Fox conduce plutonul studiourilor hollywoodiene care au reuşit să obţină cele mai mari încasări după anunţarea nominalizărilor la Oscar, cu o sumă cumulată de 231 de milioane de dolari.Nu este foarte clar cât de mult influenţează publicitatea adusă de Oscaruri vânzările de bilete (la cinematograf), însă directorii studiourilor spun că ea are în mod cert o influenţă pozitivă, în special pentru filmele de artă, care se adresează unui public mai puţin numeros în comparaţie cu peliculele de tip "blockbuster".Studioul Universal a plănuit cu multe luni înainte să păstreze drama istorică "Darkest Hour" în cinematografe în ianuarie şi februarie, aşteptându-se ca această peliculă să facă parte din rândul producţiilor nominalizate la Oscar. Universal a lansat filmul pe pieţele internaţionale în timp ce divizia sa Focus Features a distribuit pelicula pe piaţa internă."Darkest Hour" a generat încasări de aproximativ 58 de milioane de dolari după nominalizările la Oscar din luna ianuarie, iar Universal speră să crească această cifră odată cu lansarea filmului în Japonia şi să beneficieze de renumele de care se bucură makeup artistul peliculei. Kazuhiro Tsuji, care a fost lăudat de Gary Oldman pentru felul în care a reuşit să îl transforme în fostul prim-ministru britanic Winston Churchill, a câştigat premiul BAFTA pentru munca sa depusă în acest film şi, de asemenea, este nominalizat la Oscar."Darkest Hour" va fi lansat în Japonia în luna martie şi a generat până acum încasări totale de 136 de milioane de dolari, o sumă doar cu foarte puţin mai mică decât încasările totale de 146 de milioane de dolari obţinute de "The Post".Însă niciunul dintre filmele menţionate nu s-a apropiat de un alt nominalizat, "Dunkirk", o dramă despre Al Doilea Război Mondial, care are încasări de 525 de milioane de dolari. Un alt film nominalizat la Oscar şi care a reuşit un box office impresionant este comedia cu accente horror "Get Out", care a obţinut încasări de 255 de milioane de dolari.Aceste pelicule au fost lansate însă mult mai devreme în 2017 şi au ieşit din cinematografe cu mult înainte ca nominalizările la premiile Oscar din 2018 să fie anunţate. Ele ar putea să continue să beneficieze de pe urma nominalizărilor prin vânzările de DVD-uri şi difuzări pe platformele de streaming cu plată, precum Amazon.com, care promovează peliculele nominalizate la Oscar în faţa clienţilor săi, în această săptămână. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu)