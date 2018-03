Al Assad și forțele ruse măcelăresc opoziția siriană ignorând propria rezoluție a Consiliului de Securitate. Pulsul planetei

22:30

Avocatul Laura Vicol a declarat miercuri seara, la Antena 3, că a fost și este în continuare amenințată. Aceasta a vorbit despre valul de ură care se extinde în România, devoalând faptul că a fost ținută în cătușe chiar și la medicul din arest. Laura Vicol, a fost achitată în octombrie 2017 după ce, acum doi ani, a fost reținută de DNA pentru 24 de ore. Laura Vicol, avocat din Baroul Bucuresti, a fost trimisă în judecată pentru favorizare a faptuitorului, complicitate la exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.