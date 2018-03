Frans Timmermans vine în România: Va discuta cu șefii Parlamentului, cu președintele, cu premierul dar și cu reprezentanții din Justiție

07:50

Ce a ales băiețelul lui Andrei Ștefănescu de pe tavă, atunci când a împlinit un an. Artistul este un tată mândru. Are o familie frumoasă și trăiește din plin timpul împreună cu aceștia. Andrei Ștefănescu va prezenta matinalul de weekend la Antena Stars, alături de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Vj. Raru și-a […] Post-ul Ce a ales băiețelul lui Andrei Ștefănescu de pe tavă, atunci când a împlinit un an. Tatăl lui a luat o decizie importantă apare prima dată în Libertatea.ro.